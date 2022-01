1 Im September können Jugendliche voraussichtlich wieder auf der Jobs for Future in Schwenningen nach Ausbildungsplätzen und Studienangeboten schauen. Foto: SMA/Kienzler

Die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung swowie Studium findet vom 22. bis 24. September in den Messehallen Villingen-Schwenningen statt. Die Pandemie erfordert auch in diesem Jahr eine Verschiebung in den Herbst.















VS-Schwenningen - Es ist – leider – das bereits bekannte Spiel: Die Berufsmesse Jobs for Future kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Frühjahr stattfinden. Dabei sei das Interesse bei Unternehmen, Institutionen und Schulen groß, berichtet der Veranstalter, die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA). Das Organisationsteam der Jobs for Future sei längst in den Vorbereitungen und hatte auf die bereits bewährten Hygienekonzepte des vergangenen Jahres gesetzt. Doch: "Die Jobs for Future kann nicht wie gewohnt im März stattfinden. Die Landesregierung hält an der Alarmstufe II mit härteren Einschränkungen fest, auch wenn die Grenzwerte im Augenblick nicht überschritten sind", teilt die Messegesellschaft mit.

Alarmstufe II lässt keine Messen zu

Das Problem an der Sache: Die Alarmstufe II verbietet Messen und Ausstellungen. Auf Seiten der SMA rechnet man damit, dass die Einschränkungen weit über den Februar hinaus verlängert werden. "Daher muss die Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium wie im vergangenen Jahr auf den September verlegt werden." Terminiert ist die Jobs for Future nun vom 22. bis 24. September.

"Wir bedauern es sehr, dass wir Ausstellern und Besuchern die Plattform der persönlichen Beratung nicht wieder im März bieten können. Die letzten zwei Jahre haben jedoch gezeigt, dass die Durchführung der Messe pandemiebedingt im September erfolgreich realisiert werden konnte und sehr gut angenommen wurde", sagt Stefany Goschmann, Geschäftsführung der SMA. 200 Aussteller hatten im vergangenen September Arbeitsuchende, Schüler und Studierende beraten, aktuelle Stellen und Weiterbildungsplätze angeboten und bei der Berufsorientierung unterstützt.

Jobs for Future für Wirtschaft und Unternehmen wichtig

Die Kooperationspartner Agentur für Arbeit, Handwerkskammer und IHK konnten bei der sogenannten Last-Minute-Börse noch eine Reihe von Ausbildungsplätzen vermitteln, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung und die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg die sehr speziellen Anliegen erfüllen.

Auch in diesem Jahr werde die Jobs for Future wieder eine breite Auswahl an Jobs, Ausbildungsplätzen, (dualen) Studiengängen, Weiterbildungen und Praktika auf kurzen Wegen unter einem Dach anbieten, verspricht die Messegesellschaft. Dabei gehen Experten und Personaler ganz individuell auf die verschiedenen Fragen ein – vor Ort und im persönlichen Gespräch, betonen die Organisatoren. Denn das, so wurde bereits vergangenes Jahr explizit hervorgehoben, sei gerade in Zeiten der Pandemie wichtig und würde zunehmend fehlen.

Info: Die Messezeiten

Die Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium – findet von 22. bis 24. September auf dem Messegelände in Villingen-Schwenningen statt. Geöffnet ist täglich von 9 bis 17 Uhr, Eintritt und Parken sind frei. Mehr Infos unter www.jobsforfuture-vs.de oder über die Facebookseite der Jobs for Future www.facebook.com/JobsForFuture.VS