Berufsinformationsbörse Altensteig: Betriebe stellen sich Schulabgängern vor

Die elfte Berufsinformationsbörse Altensteig (BibA) findet am Samstag, 29. März, von 9 bis 13 Uhr in Klassenzimmern, Gängen und auf dem Freigelände in der Friedrich-Boysen-Realschule statt. Auch diesmal haben sich viele Aussteller angemeldet.

Weil das bisherige WVR-Projekt „Wirtschaften, Verwalten und Recht“ nicht mehr im aktuellen Bildungsplan vorkommt, kümmern sich Rektor Klaus Ramsaier und Schulsekretärin Andrea Büttner hauptverantwortlich um die Ausrichtung der Messe. Dabei können sie auf die Unterstützung der Stadt Altensteig als Schulträger bauen.

Der Fortbestand der BibA liegt ihnen auch deshalb am Herzen, weil Unternehmen sich verstärkt um Auszubildende bemühen und die Berufsmesse eine gute Gelegenheit sei, sich vorzustellen und Kontakte zu knüpfen mit Schulabgängern, die einen handwerklichen, kaufmännischen, technischen oder ganz anderen Beruf suchen oder ein duales Studium aufnehmen wollen.

Eröffnet wird die Informationsbörse – laut Ramsaier eine der bedeutendsten der Region – am 29. März um 9 Uhr am Haupteingang von Bürgermeister Gerhard Feeß und Rektor Klaus Ramsaier. Beim anschließenden Rundgang durch ausgeräumte Klassenzimmer, auf Gängen und im Freigelände besteht die Möglichkeit, mit Unternehmern persönliche Gespräche zu führen, Broschüren mitzunehmen und nachzufragen, ob als Entscheidungshilfe die Möglichkeit besteht, ein Praktikum zu absolvieren.

Renommierte Unternehmen

Ausbildungsplätze werden auch an der Jobwall angeboten, es gibt Gewinnspiele und eine Verköstigung der Besucher. Dass der weltweit tätige Spezialist für Abgastechnik, die Boysen-Gruppe als Namensgeber der Realschule, wieder dabei ist, versteht sich fast von selbst. Angemeldet haben sich so renommierte Betriebe wie Homag aus Schopfloch, Stahlbau Bühler aus Altensteig, SHL-Objekteinrichtungen Schlecht aus Garrweiler, erfolgreiche mittelständische Unternehmen wie die Gauss GmbH aus Altensteig, Spedition Schuon aus Haiterbach, Funk Dreidimensional aus Simmersfeld und Veyhl aus Zwerenberg.

Zahlreiche Unternehmen informieren über Ausbildungsgänge. An einigen Ständen kann man schon einmal Hand anlegen. Foto: Thomas Fritsch

Vertreten sind auch die Kreissparkasse Pforzheim Calw und die Volksbank Nordschwarzwald, das Finanzamt Calw, die Polizei Baden-Württemberg, das Landratsamt Calw, die Konditorei Pfalzgraf in Pfalzgrafenweiler, Edeka Rentschler und das mehrfach ausgezeichnete Hotel „Traube“ in Tonbach. Wer nach dem Rundgang Hunger und Durst hat, wird im Saal der Bildenden Kunst von Achtklässlern bewirtet.

Lehrkräfte der Realschule helfen bei Fragen gerne weiter. Die Vorbereitungen haben im Oktober vergangenen Jahres begonnen. Aussteller mussten angeschrieben und gefragt werden, ob sie bei der elften Auflage der Ausbildungsmesse mitmachen. Bei einer Zusage stand die Frage der Platzreservierung im Raum – in einem ausgeräumten Klassenzimmer, auf dem Gang oder im Freigelände? Und: Möchte man beim Auf- und Abbau die Mithilfe von Schülern in Anspruch nehmen?

750 Flugblätter gedruckt

Nächster Schritt war die Erstellung eines Gesamtbelegungsplans, der am 29. März in vielfacher Ausfertigung an markanten Stellen hängt. Themen waren im Vorfeld außerdem, welche Speisen und Getränke angeboten werden sollen, an welchem Ort und von welchen Klassen? Werbemaßnahmen standen ebenfalls auf der To-do-Liste. 750 Flyer und 20 Plakate wurden gedruckt. Und an der Oberen Talstraße weist eine Stele auf die Veranstaltung am 29. März hin. Weil soziale Medien besonders bei Jugendlichen beliebt sind, ist man auch auf Instagram präsent.