Berufsinformation in Schönau: „Beruf auswählen, der Spaß macht“

Viele Schulabgänger wissen nicht, was sie nach der Schule machen wollen. Die Berufsinformationsbörse bringt sie zusammen mit Männer und Frauen, die ihnen ihr Beruf vorstellen können.
Es gibt so viele Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, das einem schwindlig wird. Da trifft es sich gut, dass am Samstag, 22. November, wieder eine Berufsinformationsbörse im Schönauer Gymnasium (9.30 bis 13 Uhr) stattfindet. Sie wird zum neunten Mal organisiert vom Rotary Club Schopfheim-Wiesental und erstmals von ihrem Mitglied Susanne Daniel.