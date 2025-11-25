Berufsinfobörse in Schönau: „Das machen, was Spaß macht“

Viele Schüler haben sich am Samstag im Gymnasium Schönau über einige Berufe informiert. In Vorträgen erfuhren sie, welche Anforderungen sie erfüllen müssen.
Schüler haben sich im Gymnasium Schönau über verschiedene Berufe informieren können. Die Berufsinformationsbörse (BIB) wird vom Rotary-Club Schopfheim-Wiesental und der Agentur für Arbeit organisiert und findet alle zwei Jahre statt. Zahlreiche Referenten stellten in Vorträgen Berufe von Architekt bis Zoll-Beamter vor, Zoll, Polizei und Bundeswehr präsentierten sich mit einem Stand.