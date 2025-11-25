Berufsinfobörse in Schönau: „Das machen, was Spaß macht“

Viele Schüler haben sich am Samstag im Gymnasium Schönau über einige Berufe informiert. In Vorträgen erfuhren sie, welche Anforderungen sie erfüllen müssen.

Schüler haben sich im Gymnasium Schönau über verschiedene Berufe informieren können. Die Berufsinformationsbörse (BIB) wird vom Rotary-Club Schopfheim-Wiesental und der Agentur für Arbeit organisiert und findet alle zwei Jahre statt. Zahlreiche Referenten stellten in Vorträgen Berufe von Architekt bis Zoll-Beamter vor, Zoll, Polizei und Bundeswehr präsentierten sich mit einem Stand.

Die Veranstaltung begann mit einer kurzen Vorstellung der ehemaligen Schönauer Gymnasiasten Anna Maria Strohmaier, Leon Thoma und Kim Kiefer. Sie stellten ihren beruflichen Lebensweg nach dem Abi vor. Kim Kiefer hat nach einem Jahr Pause an der pädagogischen Hochschule in Freiburg Erziehungswissenschaften studiert und dabei erfahren, dass Erwachsenenbildung sehr viel Spaß macht. Zur Zeit macht sie einen Master in Personalmanagement.

Leon Thoma studiert Technik und Maschinenbau in Stuttgart, was ihm Freude bereitet. Er empfiehlt den Schülern aber ein Duales Studium, weil es Praxisbezug vermittelt. Anna Maria Strohmaier ist glücklich mit ihrer Erzieherinausbildung. „Die Kinder geben mir viel zurück.“ Die 22-Jährige rät den Schülern: „Macht das, was euch Spaß macht.“

Viele wissen nicht, was sie machen sollen

Wer einige Schüler mal nach ihrem Berufswunsch fragt, erfährt, wie wichtig die Berufsinformationsbörse ist. Denn viele wissen noch nicht, wie es nach dem Abitur weitergeht. Era Hajra aus der elften Klasse kann sich ein Sportstudium vorstellen mit dem Ziel Sportlehrerin zu werden. Interessant wäre für sie auch eine Stelle als Physiotherapeutin in einem Verein. Ihre Freundin, Maya Tamas, neunte Klasse, kann sich vorstellen, später in einer Bank zu arbeiten oder Grundschullehrerin zu werden.

Eine junge Frau aus der zwölften Klasse gab im Gespräch mit unserer Zeitung an, eine Ausbildung als Finanzassistentin in der Sparkasse Lörrach anzustreben. Sie findet es gut, dass man mal mit Firmenvertretern ins Gespräch kommen kann. Ihre Klassenkameradin will Biologielaborantin werden, hat bisher aber noch keine Ausbildungsstelle gefunden.

Sehr informativ waren die Gespräche mit den Vertretern der Universitäten (Hochschule Basel, Duale Hochschule BW und andere). Aber nicht nur ein Studium führt zum Wohlstand, sondern auch eine handwerkliche Ausbildung wie Matthias Faißt (Handwerkskammer Freiburg) in seinem Vortrag über das Handwerk erläuterte.

Handwerksberufe als Alternative zum Studium

Man könne mit einer Ausbildung im Handwerk ein Haus bauen, ein Auto kaufen und eine Familie ernähren, sagte der leidenschaftliche Handwerker. Wer Abitur habe, könne sogar sofort ins zweite Lehrjahr einsteigen. Für Abiturienten seien die Grundlagenfächer wie Mathe oder Deutsch ein „Spaziergang“. 91 Prozent der Handwerker seien mit ihrem Job zufrieden, so der Vater von fünf Kindern, von denen drei im Handwerk, einer im Handel und einer in der Gastronomie schafft. „Alle sind glücklich mit ihrem Job.“

Susanne Daniel bei den Rotariern zuständig für den Berufsdienst machte am Ende dere BIB eine Runde bei den Ausstellern und berichtet gegenüber unserer Zeitung: „Sie sind sehr zufrieden, und die Vorträge waren mit 30 bis 35 Personen gut besucht.“