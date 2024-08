Kürzlich fand in Triberg ein Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehren der Abteilungen Triberg und Nußbach statt.

Rund 20 junge Feuerwehranwärter im Alter von sieben bis 17 Jahren erlebten 24 Stunden voller spannender Einsätze und lehrreicher Aktivitäten.

Unter der Anleitung erfahrener Feuerwehrleute konnten die Jugendlichen in realitätsnahen Übungen ihr Können unter Beweis stellen. Zu den acht simulierten Einsätzen zählten unter anderem ein Wohnungsbrand, eine Personenrettung über die Drehleiter, die Rettung eines verunglückten Forstarbeiters und ein Täuschungsalarm einer Brandmeldeanlage.

Mit Bravour gemeistert

Die Teilnehmer meisterten alle Aufgaben mit Bravour. Dabei bewiesen sie nicht nur technisches Geschick, sondern auch Teamgeist und Durchhaltevermögen. „Der Berufsfeuerwehrtag ist eine großartige Möglichkeit für die Jugendlichen, einen Einblick in die Aufgaben der Feuerwehr zu bekommen. Sie lernen nicht nur die technischen Abläufe kennen, sondern auch, wie wichtig Zusammenarbeit und Kommunikation im Einsatz sind“, so die Jugendgruppenleiter Lucas Hermann und Giancarlo Ieradi.

Neben den praktischen Übungen stand auch ein Ausbildungsteil auf dem Programm. Die jungen Feuerwehrleute erhielten auch Einblicke in die Arbeit des Rettungsdienstes, dazu wurde ihnen der Aufbau eines Rettungswagens nähergebracht.

Die jungen Feuerwehrleute meistern die Übung mit Bravour. Foto: Lucas Hermann

Der Höhepunkt des Tages war eine Großübung am Nachmittag, bei der alle Teilnehmenden gemeinsam einen umfangreichen Einsatz mit echtem Feuer bewältigen mussten. Zahlreiche Zuschauer, die Eltern und Familien der Kinder, verfolgten das Geschehen und zeigten sich beeindruckt von den Leistungen der Jugendlichen.

Toller Erfolg

Der Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Triberg war ein toller Erfolg und wird den Teilnehmern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben, schreibt die Triberger Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Organisatoren sind allen Helfern und Unterstützern und sowie Anwohnern und Mitbürgern für das Verständnis für diese Übung dankbar.

„Wir laden alle Interessierten ein, auch zur Feuerwehr zu kommen und sich über die spannende Arbeit unseres Ehrenamts zu informieren. Die Proben für Kinder zwischen sieben und 17 Jahren finden jeden Montag um 17.45 Uhr statt, die Erwachsenen proben immer dienstags um 19.45 Uhr“, so Lucas Hermann.

Für alle Freunde der Feuerwehr findet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, das Feuerwehrfest rund um das Gerätehaus in Triberg statt. Für Verpflegung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt, kündigt die Feuerwehr an.