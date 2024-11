Berufsbörse in Haigerloch: Speeddating mit der eigenen Zukunft

1 Vertreter unterschiedlichster Berufszweige haben sich am Haigerlocher Gymnasium präsentiert. Foto: Kost/Thomas Kost

Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Haigerloch trafen bei ihrer alljährlichen Berufsbörse auf Vertreter verschiedenster Berufsbilder oder Studiengänge.









Die Veranstaltung, sie gibt es schon mehr als zehn Jahre, wird von den Lehrerinnen Ulrike Steiner und Stefanie König-Lohr organisiert. Sie holen immer wieder Praktiker und Praktikerinnen oder ehemalige Schüler des Gymnasiums an die Schule, damit diese den jungen Leuten erzählen können, was an ihrem gewählten Beruf oder Studium so interessant ist.