Berufsalltag in Alpirsbach

2 Bei der Behandlung wird gedehnt, massiert und auch mal etwas eingerenkt. Foto: Fuchs

Mit geschickten Fingern tastet Chiara Valeri ihre Patienten ab und erkennt so die Ursache für Beschwerden, die oft alles andere als offensichtlich sind. Die Pferdeosteopatin merkt sofort, ob eine Behandlung anschlägt, weil sie die Sprache der Tiere über Jahre gelernt hat. Warum ihr bei der Arbeit mit Pferden auch die Human-Osteopathische Ausbildung hilft, erfahren Sie in unserem Artikel.

Alpirsbach - Also, wie bei Tamme Hanken sieht das nicht aus, wenn Chiara Valeri Hand an ihre Patienten anlegt. Kleine, sanfte Bewegungen zeigen schon große Wirkung. Warum Pferde und Menschen sich gar nicht so unähnlich sind? Die junge Pferdeosteopathin weiß die Antwort.

Chiara Valeri lebt ihren Traum. Schon von klein auf verbrachte sie auf einem privaten Reiterhof bei Alpirsbach, der einem befreundeten Ehepaar gehört, viel Zeit mit Pferden und mit dem Reiten. Wie sie die Leidenschaft mit dem Beruf verbinden konnte, wurde ihr klar, als eines Tages eine Pferdeosteotherapeutin auf den Hof kam. "Es hat mich beeindruckt, welche Wirkung diese kleinen Berührungen bei den Pferden hatte. Da wusste ich, dass ich das auch machen will", sagt sie. Also hat sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin absolviert und anschließend die Ausbildung zur Pferdeosteotherapeutin beim dem Deutschen Institut für Pferdeosteopathie (DIPO) gemacht, die sie vergangenes Jahr abgeschlossen hat. Corona hat ihren Start ins Berufsleben etwas ausgebremst. Noch arbeitet sie viel mit den Pferden auf dem Hof bei Alpirsbach, auf dem sie groß wurde.

Fremdsprache mit viel Geduld erlernt

Dort liegt der Schnee noch knöchelhoch und die Pferde sind in Decken eingepackt. Valeris Faszination für die Tiere hat nicht nachgelassen. "Man muss einfühlsam mit ihnen umgehen. Sie sind so groß und kraftvoll und dennoch so sensibel", erklärt sie. Dennoch unterscheide sich die Anatomie der Tiere nicht sonderlich von der des Menschen. "Die Funktionsweise von zum Beispiel Muskeln, Gelenken und Nerven ist bei allen Tieren gleich", erklärt sie. Deswegen helfe die Human-Osteopathische Ausbildung auch bei den Pferden weiter. "Der Unterschied ist, dass das Pferd nicht sagen kann, wo das Problem liegt. Das macht es spannender."

Gründe, aus denen Pferdehalter Osteopathen aufsuchen, gibt es viele verschiedene, zum Beispiel wenn das Pferd lahmt, nach Verletzungen, bei einem Leistungstief oder wenn etwas mit der Haltung nicht stimmt. "Oft behandle ich den Reiter gleich mit", erklärt Valeri. "Wenn der nämlich schlecht im Sattel sitzt und das Pferd falsch belastet wird, kriegt es auch Haltungsprobleme."

Die Osteopathie ist eine ganzheitliche Behandlungsform. Sie betrachtet Zusammenhänge und Verbindungen, die nicht sofort offensichtlich sind. So könne das Pferd Schmerzen im Bein haben, obwohl das Problem eigentlich bei einem kaputten Zahn liege. "Wenn die Symptome vorne sind, bringt es nichts, das Pferd nur vorne zu behandeln, wenn das eigentliche Problem hinten liegt", veranschaulicht Valeri.

Als die Therapeutin das Gattertor öffnet, läuft ihr das erste Pferd schon entgegen. Normalerweise muss bei der Behandlung immer der Besitzer dabei sein und das Pferd festhalten. Aus Sicherheitsgründen. Aber bei den Pferden vom eigenen Hof, macht sie manchmal eine Ausnahme. Zumindest bei denen, die erfahrungsgemäß lieb seien. "Jedes Tier ist anders", sagt sie. "Das sind richtige Charaktere." Die Anstrengendsten seien jene, die nicht stillhalten können. Hyperaktive Pferde also? Auch das soll es geben. "Manchmal hilft es, die Lokalität zu wechseln und an einen Ort zu gehen, wo das Pferd sich wohler fühlt. Wenn es aber gar nicht still hält, macht mir das die Arbeit sehr schwer."

Über die Jahre hat Valeri die "Fremdsprache" bis ins Detail gelernt. Sie spürt, ob ein Pferd entspannt ist, sieht an den Augen, Ohren und Mundwinkeln, ob es sich freut oder Angst hat. "Wenn sie die Ohren ganz flach anlegen, ist das kein gutes Zeichen", erklärt sie. "Das bedeutet Angriffslust." Davon ist bei den Pferden auf der Koppel aber nichts zu erkennen.

Valeri nimmt dem braunen Pferd die Decke ab und zieht ihre Handschuhe aus. Wäre das ein neuer Patient, würde sie sich erst einmal beschnuppern lassen und dem Tier Zeit geben, sich an sie zu gewöhnen. Das kann sie sich hier sparen. Es werden gleich die Beingelenke ein bisschen gedehnt. "Es ist faszinierend, wie schnell da eine Reaktion kommt. Bei Pferden merkt man sofort, wie die Behandlung anschlägt. Sie schnauben dann und werden entspannter", sagt Valeri. "Während Menschen, die zum Osteopathen gehen, häufig erst am Abend oder am Tag danach eine Wirkung merken."

Ähnliche Ursachen wie beim Menschen

Zu Problemen führe oft die Art der Tierhaltung an sich. Pferde, die sich zu wenig bewegen und nur in der Box stehen, bauen Muskulatur ab und bekommen Haltungsschäden. Ähnlich wie bei Menschen, die zu viel am Schreibtisch sitzen. Fehlstellungen, zum Beispiel verursacht durch falsche Sattel, kommen auch vor. "Springpferde haben andere Probleme als Freizeitpferde", so die Therapeutin. Ähnlich wie der Bodybuilder im Vergleich zum weniger sportlichen Menschen. Ebenso hänge viel von der Rasse ab. Ein amerikanisches Quarter Pferd habe eine ganz andere Muskulatur als ein feingliedriges Springpferd. Dementsprechend seien die körperlichen Baustellen unterschiedlich.

Um das Problem zu lokalisieren, tastet sie das Pferd erst einmal von Kopf bis Fuß ab. Wenn massieren und dehnen allein nicht helfe, greife sie teilweise zu härteren Maßnahmen. "Dann muss manchmal etwas eingerenkt werden." Das funktioniert mit ganz kleinen, aber schnellen Bewegungen. Und anschließend sollten Knochen und Gelenke wieder da sein, wo sie hingehören. Verschieben können die sich zum Beispiel durch einen Unfall.

Natürlich gebe es auch Situationen, in denen ein Osteopath nicht weiterhelfen könne. "Wenn das Pferd zum Beispiel Zahnprobleme hat, muss natürlich der Arzt her", erklärt Valeri. Die Zusammenarbeit mit Ärzten, Besitzern und Trainern gehöre auch zum Beruf. In der Regel aber findet sie heraus, wo der Hund begraben liegt. "Ich behandle viel nach Gefühl."

Das musste sie kürzlich auch bei einem Patienten der anderen Art: Einer Kuh. Die Besitzer hatten sich bei ihr gemeldet, weil sie ratlos waren, wer in so einem Fall sonst zuständig sei. Es gibt auch Osteopathen für Hunde und Katzen. Aber für Kühe? Valeri habe erst einmal die anderen Kühe abgetastet, um herauszufinden, wie sich so eine Kuh anzufühlen hat. Die kranke Kuh sei verspannt gewesen. Erfolgreich hat die Osteopathin sich ans Werk gemacht. "Die Besitzer wollen, dass ich sie wieder behandle. Es scheint gewirkt zu haben", sagt Valeri und lacht.