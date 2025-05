1 Die „Lange Nacht der Mathematik“ findet am Freitag, 23. Mai, statt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild Das Berufliche Schulzentrum Hechingen lädt zur „Langen Nacht der Mathematik“ ein.







Am Beruflichen Schulzentrum Hechingen (BSZ) wird es am Freitag, 23. Mai, sowohl spannend als auch ungewöhnlich spät: Bei der „Langen Nacht der Mathematik“ halten Lehramtsstudierende der Mathematik kurze, für alle Altersklassen und alle Wissensniveaus verständliche Vorträge zu mathematischen Themen.