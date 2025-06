Am Standort des Beruflichen Schulzentrums Hechingen an der Schloßackerstraße stehen weitere Umbauarbeiten an. Räume im Untergeschoss werden damit für eine neue Nutzung hergestellt, zudem wird die Cafeteria vergrößert.

Der Schulkomplex wurde zuletzt bei der Fusion der beruflichen Schulen Albstadt und Hechingen 2018 umfassend saniert. Der damals an der Schloßackerstraße zurückgestellte Teilabschnitt ist nun an der Reihe.

Lesen Sie auch

Zudem werden Räume künftig anders verwendet, weil sie in ihrer jetzigen Funktion nicht mehr benötigt werden. So sind die Lehrküche und der Fachraum Hausarbeit inzwischen im nahen Neubau der Hauswirtschaftlichen Schule Am Schloßberg in Hechingen eingerichtet.

Aus Fachräumen werden Klassenzimmer

Die beiden Fachräume, in denen Auszubildende ihr Handwerk lernten, werden zu allgemeinen Klassenzimmern. Und aus der bisherigen Kantine wird eine Aula, die auch als Seminarraum dienen kann.

Die angrenzenden Räume sowie der Flur werden ebenfalls grundlegend erneuert. Die Arbeiten dafür beginnen in diesen Tagen.

230 000 Euro vom Land

Im Zuge der Baumaßnahme wird 2026 die Schulcafeteria erweitert. Das wird nach dem Umzug der Erziehungsberatung in neue Räume möglich. Den Schülerinnen und Schülern steht künftig ein besserer Aufenthaltsbereich zur Verfügung.

Das Budget in Höhe von rund 630 000 Euro hat der Kreistag im November 2024 bewilligt und auch den Baubeschluss gefasst. Erfreulich ist aus Sicht der Kreisverwaltung, dass vom Land Baden-Württemberg über die Schulbauförderung ein Zuschuss in Höhe von 230 000 Euro in Aussicht gestellt worden ist.