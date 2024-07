Berufliches Schulzentrum Hechingen: BSZ verabschiedet 95 Abiturienten

95 Schülerinnen und Schüler haben dieses Jahr am Beruflichen Gymnasium des Beruflichen Schulzentrums Hechingen das Abitur bestanden. Das beste Abitur gelang Linn Jana Bendix mit 849 Punkten und dem Traumschnitt von 1,0. Diesen erzielten auch Johanna Seemann und Hanna Zimmermann.

Das sind die Preisträger

Die Preisträger: Luzie Amann, Linn Jana Bendix, Janina Binder, Lara Birkle, Julia Marie Hauser, Theresa Heim, Jule Henne, Celina Keser, Maja Lorenz, Clarissa Kayla Rinderknecht, Larissa Sauter, Emma Schäfer, Lena Schray, Larissa Sauter, Johanna Seemann, Hanna Zimmermann.

Die Preise der Jahrgangsbesten

Preis der Jahrgangsbesten, Förderverein BSZ-HCH: Linn Jana Bendix; Preis im Fach Deutsch/Scheffel-Preis, Literarische Gesellschaft e.V.: Johanna Seemann; Preis im Fach Pädagogik und Psychologie, Heidehof Stiftung GmbH: Johanna Seemann; Preis im Fach Gesundheit und Pflege, Heidehof Stiftung GmbH: Jule Henne; Preis im Fach Wirtschaft, Südwestmetall-Schulpreis Ökonomie: Hanna Zimmermann; Preis im Fach Privates Vermögensmanagement, BW-Bank: Paul Böhmler; Preis im Fach Mathematik, Deutsche Mathematiker-Vereinigung: Linn Jana Bendix; Preis im Fach Chemie, Gesellschaft Deutscher Chemiker: Lena Wiest; Preis im Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Landeszentrale für politische Bildung: Hanna Zimmermann; Preis im Fach Evangelische Religionslehre, Paul-Schempp-Preis/Evangelische Landeskirche: Maja Lorenz; Preis für besonderes soziales Engagement, Förderverein BSZ-HCH: Liv Lehnhoff.

Eine Belobigung haben erhalten

Eine Belobigungen erhielten: Paul Böhmler, Leo Büchele, Charlize Daut, Elina Denkinger, Fabienne Sophie Dieringer, Juna Eßwein, Jana Faul, Natalie Fischer, Greta Marie Hebrank, Lea Heck, Lena Heck, Amelie Henke, Jennifer-Virginia Krämer, Emily Kuhn, Teresa Kuhn, Aylin Naz Kütük, Michaela Manzi, Linda Ott, Hanna Parisi, Lena Vanessa Petersen, Janine Plangger, Lena Rist, Mirijam Schäfer, Lilly-Sophie Schneider, Lena Schweitzer, Carmen Vollmer, Kai Wagler, Lena Wiest, Tabitha Joleen Wolf, Bensu Yensiu.

Das sind die weiteren Abiturienten

Die weiteren Abiturienten: Jennifer Abt, Emil Anni, Ayca Atasoyi, Franziska Beck, Shanice Bames, Mila Anouk Bartsch, Celine Bartz, Amelie Binder, Eylül Celebi, Milissa Depperschmidt, Sophia Ehrlichmann, Lena Felicitas Fechner, Michelle Felde, Lena Fischer, Sofia Folcan, Dustin Fritz, Ilias Gatsonidis, Pia Gebler, Miriam Gindele, Niklas Günther, Leona Hipp, Isabel Horler, Lorena Huonker.

Laura Klein, Tamia Marie Klein, Tabea Klingler, Sarah Joos, Liv Lehnhoff, Sara Madeo, Samira Maschke, Elena Müller, Semih Öncü, Kerin Öztürk, Milana Peters, Jenny Pflumm, Laetitia Pietruschka, Joy Räthel, Evelina Rehberg, Leonie Reichardt, Elena Salatovic, Laura Sophie Rix, Anne Scheiling, Amelie Schmalz, Ines Schmoll, Mia Noelle Viktoria Stehle, Vanessa Sulzberger, Vera Tranelies, Luisa Vogel, Julian Voss, Eva Weinmann.

„Ein heimatlicher Ort“

Eröffnet wurde der diesjährige Abi-Ball vom Schulorchester unter der Leitung von „Sir Simon Riehle“, wie ihn Schulleiter Dr. Roland Plehn anlehnend an den großen Vornamensvetter Sir Simon Rattle lobend titulierte. Moderiert wurde das Fest von Miriam Gindele und Jule Henne.

Schulleiter Roland Plehn: „Für die letzten drei Jahre war das BSZ ein heimatlicher Hort für Sie. Wenn Sie heute ein leicht melancholisches Gefühl befällt, haben wir als Schule vieles richtig gemacht“, so Plehn. Ziel der Lehrkräfte sei es gewesen, in einem vertrauensvollen Verhältnis das richtige Handwerkszeug für eine schwierige Welt mitzugeben. „Wir erleben heute, dass andere Meinungen zunehmend als Affront gesehen werden. Zudem haben wir zwar theoretisch unendlich viele Informationen zur Verfügung, konzentrieren uns aber nur auf eine kleine Zahl unterschiedlicher Informationsquellen“, führte Plehn aus, um den Abiturientinnen und Abiturienten hiervon ausgehend Wünsche auf den weiteren Weg mitzugeben. „Haben Sie Mut und Ausdauer in Gespräche zu gehen und dabei Ihre eigenen Haltungen und Werte zu hinterfragen. Halten Sie sich an Menschen, die helfen, Zweifel zu üben und die richtigen Fragen stellen“, appellierte Plehn an die Abiturientinnen und Abiturienten und nicht zuletzt: „Seid frei und macht euch ein wunderbares Leben.“