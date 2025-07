Das BSZ Hechingen verabschiedete die Abiturienten 2025 in der Rangendinger Turnhalle. Den Traumschnitt von 1,0 sowie die meisten Sonderpreise gingen an Salome Pfefferle.

87 Abiturienten des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums sowie des Wirtschaftsgymnasiums hat das Berufliche Schulzentrum Hechingen (BSZ) in der Rangendinger Turn- und Festhalle für ihre Leistungen gewürdigt.

Eröffnet wurde der diesjährige Abi-Ball vom Schulorchester unter der Leitung von Simon Riehle. Schulleiter Arndt Bayer war dankbar für dessen Liedauswahl, lieferte sie ihm doch eine Steilvorlage für seine Rede.

„Haben Sie keine Angst vor Fehlern“, rät Bayer den Hechinger Abiturienren

„Don’t stop me now!“ sei für die Abiturienten richtungsweisend. „Mit dem heutigen Abend haben Sie viele Freiheiten hinzugewonnen. Jetzt heißt es ‚Ausfahrt frei halten – jetzt komme ich!‘“, so Bayer.

Dies betreffe auf den ersten Blick vor allem neu gewonnene Perspektiven bezüglich einer beruflichen Karriere. „Ihnen steht es nun frei, sich zwischen 22 143 Studienangeboten und 320 anerkannten Ausbildungsberufen zu entscheiden“, sagte Bayer.

BSZ-Schulleiter Arndt Bayer Foto: Marcus Paula

Doch das Grundgesetz garantiere nicht nur die Berufsfreiheit, sondern auch etwa Freizügigkeit, Freiheit der Person sowie Meinungsfreiheit. In vielen Ländern seien diese Freiheiten alles andere als selbstverständlich, gab Bayer zu bedenken.

Der Umgang mit diesen Freiheiten sei nicht immer einfach, man müsse Freiheit auch aushalten können: „Freiheit ermöglicht es Ihnen auch, Fehler zu machen. Aber haben Sie keine Angst vor Fehlern, sondern übernehmen Sie Verantwortung für diese Fehler und lernen Sie aus diesen“, riet Bayer den Abiturienten.

Freiheit aushalten und Verantwortung tragen haben die Schüler bereits bewiesen

Schülersprecherin Leni Haug Foto: Marcus Paula

‚Freiheit aushalten‘ bedeute auch, Verantwortung für andere zu tragen. „Beim Day after haben wir Ihnen weitgehend freie Hand gelassen. Wie verantwortungsvoll Sie diese Freiheiten genutzt haben, hat uns schwer beeindruckt„, sagte Bayer.

„Daher traue ich ohne weiteres zu, dass Sie auch künftig die Haltung und das Rückgrat haben, Freiheit auszuhalten und mit Freiheit verantwortungsvoll umzugehen“, wünschte er dem 2025er-Abijahrgang alles Gute für den weiteren Lebensweg. Anschließend übergaben er, Abteilungsleiter Martin Walczok und die Klassenlehrer Zeugnisse, Belobigungen, Preise und Sonderpreise.

Lauer: Die Schulzeit ist wie eine Banane – sie entfaltet ihr volles Potenzial durch Reife

In seiner Scheffel-Preis-Rede verglich Philipp Lauer die Schulzeit mit dem Reifeprozess einer Banane: „Eine Banane entfaltet ihr volles Potenzial erst durch Reife. Sie beginnt grün, wird gelb, bekommt Flecken – und ist dann genau richtig. So wie wir jetzt!“, sprach er zur Festgemeinde. Diese Reife habe man weniger isoliertem Faktenwissen zu verdanken, sondern eher übergeordneten Fähigkeiten und Kompetenzen.

Scheffelpreisträger Philipp Lauer Foto: Marcus Paula

So vermittle etwa der Ethik- und Religionsunterricht Werte wie Toleranz und Empathie, die für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft unersetzlich seien; das Fach Geschichte ermögliche, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen; Fremdsprachenunterricht öffne Türen zu anderen Ländern und baue so Vorurteile ab.

„Nicht vollendetes Wissen, sondern gereifte Persölichlkeit“, bescheinige der Abschluss

Die Sonderpreisträger des BSZ-Abiturjahrgangs 2025 Foto: Marcus Paula

„Jeder von uns hat seine ganz eigene Reifephase durchlaufen. Genau das bescheinigt uns der heutige Abschluss: Nicht vollendetes Wissen, sondern gereifte Persönlichkeit“, sage der Scheffelpreisträger.

Später am Abend unterhielten die Abiturienten ihre Gäste mit Spielen sowie Danksagungen an Lehrkräfte und Sekretärinnen. Verschiedene Tanzeinlagen beendeten den offiziellen Teil und machten den Weg für die Eröffnung der Abi-Bar frei.

Die Abiturienten, Preis- und Sonderpreisträger 2025 des BSZ Hechingen

87 Schüler

haben dieses Jahr am beruflichen Gymnasium des Beruflichen Schulzentrums Hechingen das Abitur bestanden. Das beste Abitur gelang Salome Pfefferle mit dem Traumschnitt von 1,0.

Die Preisträger:

Marielle Bayer, Anna Gerner, Julia Sophie Grauer, Luisa Hähn, Emily Louisa Hellstern, Lara Sophie Hipp, Lilia Kohler, Philipp Lauer, Lydia Link, Linda Maier, Paula Maurer, Clara Menge, Letizia Miranda Gonzalez, Madeleine Müller, Samira Sophie Neumann, Salome Pfefferle, Hanna Rager, Leni Remensperger, Christina Renner und Lisa Traub.

Sonderpreise:

Salome Pfefferle: Preis der Jahrgangsbesten, Förderverein BSZ-HCH; Preis im Fach Gesundheit und Pflege, Heidehof Stiftung GmbH; Preis im Fach Mathematik, Deutsche Mathematiker-Vereinigung und Preis im Fach Physik, Deutsche Physikalische Gesellschaft

Belobigungen erhielten:

Samira Bisinger, Jule Damm, Laura Dorniak, Lorena Gonzalez Dietrich, Lene Marie Growe, Lisa Gulde, Leni Haug, Melissa Sophie Hipp, Anna Ivanov, Daniel Knobloch, Jasmin Maier, Tiago Mendoca, Jessica Merz, Sophie Isabella Müller, Emma Theresa Pufke, Josefa Raible, Finn Roggenstein, Melissa Saile, Amina Salkanovic, Luca Lina Schiek, Maya Steinmetz und Celina Woldert.

Die weiteren Abiturienten:

Shania Beier, Leander Blum, Gabriello-Alessandro Brandone, Katharina Braun, Emma Dehner, Luka Djerfin, Matthias Ellinger, Hannah Marie Ermantraut, Jolina Faul, Milena Fischer, Nele Fuchslocher, Jule Grieshaber, Amelie Tabea Gross, Felicitas Anni Großmann, Carina Hähn, Hannes Heck, Emily Henle, Mailin Marie Junginger, David Kulmatov, Luisa Josefine Kuster, Jonathan Laile, Anna Lau, Nadine Ledda, Finn Lorenz, Kira Matheis, Gianluca Modica, Felix Mayer, Tabea Menning, Ioannis Mpouras, Julia Müller, Anna-Lena Neßler, Oliwier Nowakowski, Lara Örcün, Katholiki-Nikoletta Potsou, Laura Ruff, Felicitas Schäfer, Lea Schäfer, Leni Schoy, Liam Schrenk, Goriana Seculici, Nicole Sell, Luca Ströbele, Maximilian Talmon, Melissa Vollmer und Havin Zorlu.