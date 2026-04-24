Berufliche Schulzentrum Hechingen: Neue Impulse für Pflegekräfte – so lief der zweite Hechinger Pflegekongress

Die zweite Veranstaltung dieser Art am Beruflichen Schulzentrum in Hechingen begeisterte mit tollem Konzept.

Bereits zum zweiten Mal veranstaltete das Berufliche Schulzentrum Hechingen (BSZ) in der Stadthalle einen Pflegekongress. Eine gelungene Kombination aus spannenden Fachvorträgen und vielen guten Gesprächen bei ebenso gutem Essen begeisterte an die 300 Pflegekräfte und Auszubildende. „Wir sind von der Resonanz begeistert“, freuten sich entsprechend die Organisatorinnen Anja Kratschmer und Anke Schreiber. Die meisten Teilnehmenden kamen aus der Region, aber Anmeldungen aus dem Stuttgarter Raum, aus Rheinland-Pfalz und sogar aus der Schweiz zeigten, wie weit sich das Konzept aus Wissensvermittlung, Unterhaltung und Wohlfühlatmosphäre schon rumgesprochen hat. ​

Silvia Schimon-Sauter, Pflegedienstleitung im Hechinger St. Elisabeth-Pflegeheim, besuchte bereits den ersten Pflegekongress: „Mir hat es vor zwei Jahren sehr gut gefallen und auch dieses Jahr ist das Programm wirklich interessant“, so Schimon-Sauter, die gleich zehn Pflegekräfte aus ihrem Team mitbrachte.​

Klinik-Clown sorgt für Lachen​

Begrüßt wurden die Teilnehmenden von Moderator Felix Gaudo, der auch als Klinik-Clown arbeitet. Ihm gelang es zwischen den einzelnen Vorträgen mit Humor und aktivierenden Übungen die Konzentration hochzuhalten und die Blicke für Neues zu öffnen. BSZ-Schulleiter Arndt Bayer wünschte in seiner Begrüßung allen einen gelungenen Tag des Miteinanderredens, des Lachens, des Vernetzens. Cornelia Staab, Dezernentin für das Haupt-, Kultur- und Schulamt im Zollernalbkreis, lobte den Kongress als wichtige Plattform für den Austausch und die Qualifizierung in der Pflege.

Unsere Empfehlung für Sie Pflege in Balingen Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt In ihrem Bericht informierte Heide Rath vom Pflegestützpunkt Zollernalbkreis, Standort Balingen, das Gremium über die Aufgaben und Tätigkeiten der Beratungsstelle.

​Die erste Referentin war Nicola Fritze. „Motivier dich selbst! Sonst macht’s keiner!“ war das Motto ihres Vortrags. In einem energiegeladenen Vortrag motivierte sie die Teilnehmenden, sich der eigenen persönlichen und beruflichen Situation bewusst zu werden und hiervon ausgehend in Bewegung zu kommen und Handlungsspielräume zu finden. Anschließend beleuchtete Carola Fromm das Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung in der Langzeitpflege. Ein ähnlich schweres Thema hatte Professor Alex Schmid. Er setzte sich mit der Begleitung von Menschen am Lebensende unter rechtlichen Aspekten auseinander.

Hitze in der Pflege war ein Thema

​Die Berliner Ärztin Andrea Nakoinz referierte zum Thema Hitze in der Pflege im Zeitalter des Klimawandels. Das Thema von Sandra Eberus war, wie basale Stimulation in allen Pflegesettings umsetzbar gestaltet werden kann. ​

Der Schlussvortrag war Florian Merk vorbehalten. Er unterrichtet unter anderem das Schulfach „Glück“. Zu Beginn zeigte er auf, wie brisant das Thema in der Pflege ist, seien doch Pflegekräfte überdurchschnittlich von Stress, Depression und Suizid-Gedanken betroffen. Im Zusammenspiel mit den Teilnehmenden konnte er eindrucksvoll darlegen, wie gute Beziehungen zu sich selbst und auch zu anderen unser Wohlbefinden bestimmen.

Unsere Empfehlung für Sie Pflegekongress in Hechingen 250 Pflegekräfte bilden sich in der Stadthalle fort Der 1. Hechinger Pflegekongress des BSZ stieß am Montag auf große Resonanz. Das Programm war hochkarätig besetzt.

​Die Teilnehmenden hatten immer wieder die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Auch musikalische Piano-Darbietungen durch den Lehrer Alexander Thiel sowie den Schüler Lukas Holocher wussten zu begeistern.​

Im hinteren Teil der Stadthalle präsentierten sich die AOK, Bisinger Copia Med, Brillinger, der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Elsevier und Ewimed mit Infoständen. An einem Stand des BSZ konnten sich die Pflegekräfte auch über Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.​

Schulleiter Bayer und Moderator Felix Gaudo bedankten sich bei den Organisatorinnen Anja Kratschmer und Anke Schreiber. Beide zeigten sich sehr zufrieden mit dem Pflegekongress: „Die positiven Rückmeldungen und die große Teilnehmerzahl verdeutlichen den Bedarf an solchen Veranstaltungen. Wir freuen uns riesig über die lobende Anerkennung, die wir jetzt schon für den Kongress erhalten haben. Wir sind auf die neuen Impulse gespannt, die wir auf einem weiteren Kongress in den nächsten Jahren setzen können.“