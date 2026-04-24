Berufliche Schulzentrum Hechingen: Neue Impulse für Pflegekräfte – so lief der zweite Hechinger Pflegekongress

Die zweite Veranstaltung dieser Art am Beruflichen Schulzentrum in Hechingen begeisterte mit tollem Konzept.
Bereits zum zweiten Mal veranstaltete das Berufliche Schulzentrum Hechingen (BSZ) in der Stadthalle einen Pflegekongress. Eine gelungene Kombination aus spannenden Fachvorträgen und vielen guten Gesprächen bei ebenso gutem Essen begeisterte an die 300 Pflegekräfte und Auszubildende. „Wir sind von der Resonanz begeistert“, freuten sich entsprechend die Organisatorinnen Anja Kratschmer und Anke Schreiber. Die meisten Teilnehmenden kamen aus der Region, aber Anmeldungen aus dem Stuttgarter Raum, aus Rheinland-Pfalz und sogar aus der Schweiz zeigten, wie weit sich das Konzept aus Wissensvermittlung, Unterhaltung und Wohlfühlatmosphäre schon rumgesprochen hat.