Die Abschlussprüfungen sind geschafft: 21 angehende Industrie- und Zerspanungsmechaniker haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Mit einer Lob- und Preisverleihung in der Aula verabschiedeten die Beruflichen Schulen die Absolventen der Sommerprüfungen 2026. Alle 21 Prüflinge der Ausbildungsberufe Industrie- und Zerspanungsmechaniker bestanden ihre Abschlussprüfung. Schulleiterin Anke Weinmann zeigte sich laut einer Mitteilung der Beruflichen Schulen sichtlich stolz über die Leistungen der jungen Fachkräfte.