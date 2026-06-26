Mit einer Lob- und Preisverleihung in der Aula verabschiedeten die Beruflichen Schulen die Absolventen der Sommerprüfungen 2026. Alle 21 Prüflinge der Ausbildungsberufe Industrie- und Zerspanungsmechaniker bestanden ihre Abschlussprüfung. Schulleiterin Anke Weinmann zeigte sich laut einer Mitteilung der Beruflichen Schulen sichtlich stolz über die Leistungen der jungen Fachkräfte.

Die hohe Qualität der Ausbildung – sowohl in der Schule als auch in den Betrieben – habe es vielen Auszubildenden ermöglicht, ihre Lehrzeit zu verkürzen. Den Ausbildungsbetrieben dankte sie für Geduld, Weitsicht sowie für Förderung und Forderung der Schüler.

Sie lobte die Absolventen für deren Fleiß, Interesse und Durchhaltevermögen und ermutigte sie, den Schwung der Prüfung für Karrierechancen zu nutzen. Auch Abteilungsleiter Alexander Haas schloss sich dem Lob an und skizzierte mögliche Karrierewege – etwa zum Techniker oder Meister oder über ein Studium zum Ingenieur.

Viele ehemalige Schüler der Berufsschule Wolfach seien heute selbst Meister, berichtete er. Er wünschte den Absolventen berufliche Zufriedenheit, Gesundheit und alles Gute. Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen fielen laut Mitteilung „insgesamt gut bis sehr gut aus“.

Alle 21 Absolventen schafften die Sommerprüfungen

Elf der 21 Schüler erhielten für ihre besonders guten Leistungen Lobe beziehungsweise einen Preis. Der Vorsitzende des Fördervereins der Beruflichen Schulen, Pascal Schiefer, gratulierte allen Absolventen.

Mit einem Notenschnitt von 1,4 kürte er Marius Bruder (Industriemechaniker bei Prototyp in Zell) zum Schulpreisträger. Schiefer hob dessen ruhige, sachliche Art hervor und bezeichnete ihn als echtes „Käpsele“.

Neben der Ausbildung hatte sich der Preisträger zusätzlich ein Englischzertifikat sowie eine Spezialisierung im Bereich additiver Fertigungsverfahren mit dem Schwerpunkt 3D-Druck erarbeitet.

Die Gesellenprüfung sei die Basis, auf der nun aufgebaut werden müsse, sagte Schiefer. Angesichts der angespannten Stellenlage komme es jetzt auf strategisches Denken an. Er riet den Absolventen, einen Haken hinter die Ausbildung zu machen und sich den Herausforderungen mit Durchhaltevermögen zu stellen.

Die Bestleistungen

Klasse M3IM (Industriemechaniker): Schulpreis Förderverein: Marius Bruder, 1,4, Prototyp Werke Zell. Preis: Louis Mayer, 1,7, Benz Gengenbach. Lob: Marius Becherer, 1,8, Benz Gengenbach, Jannis Peters, 1,9, WTO-Werkzeug-Einrichtungen Ohlsbach, Noah Kienzler, 2,0, Benz Gengenbach.

Klasse M3ZS1 und M3ZS2 (Zerspanungsmechaniker): Preis: Joshua Kopetschke, 1,5, Welter Zahnrad Lahr. Lob: Robin Grimmer, 1,5, R&G Technologie Haslach, Noel Pechmann, 1,9, Erdrich Oppenau.