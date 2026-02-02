Berufliche Schulen Schramberg: Wenn die Schule zur Wirtschaftsmesse wird

Zum 20-jährigen Bestehen der „Übungsfirmenarbeit“ verwandelte sich die Mensa der Beruflichen Schulen Schramberg in eine lebendige Wirtschaftsmesse.
Wer an diesem Tag die Mensa der Beruflichen Schulen Schramberg betrat, fühlte sich weniger wie in einer Schule als vielmehr auf einer echten Wirtschaftsmesse. Messestände, Verkaufsgespräche, Vertragsabschlüsse und geschäftiges Treiben bestimmten das Bild der Übungsfirmenmesse – ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie praxisnah kaufmännische Ausbildung heute sein kann.