1 Die Beruflichen Schulen Schramberg (Foto) verlieren ihr Technisches Gymnasium aufgrund zu geringem Interesse. Foto: Wegner

Die Schulart "Technisches Gymnasium" der Beruflichen Schulen Schramberg kann nicht weitergeführt werden. Neue Schüler können schon jetzt nicht mehr aufgenommen werden, bestehende Jahrgänge werden aber noch fortgeführt.

Schramberg-Sulgen - Schulleiter Axel Rombach und Abteilungsleiter Bernhard Broghammer informierten über diese Veränderung am Dienstag. "Vor zehn Jahren haben wir mit dem Profil Technik angefangen und im Jahr darauf mit dem Profil Umwelttechnik", erläuterte der Broghammer. Den Stopp hat das Regierungspräsidium (RP) in Freiburg mit einen Schreiben jetzt im Februar verfügt. Der Grund: Zwei Jahre in Folge haben sich weniger als 16 Schüler für diesen Zweig angemeldet: 2019 waren es noch 14 gewesen, 2020 nur noch zwölf. Das RP setzt damit eine Verordnung des Landes um.

"Es ist nicht gänzlich überraschend für uns, schon im Oktober gab es einen ersten Hinweis, dass es voraussichtlich so sein wird", berichtete Rombach. "Unberührt von der RP-Verordnung bleibt das Berufskolleg Technik, das in zwei Jahren zur Fachhochschulreife führt", ergänzte Broghammer.

Für die Region ein Verlust

Für die Region ist das Aus des Technischen Gymnasiums ein Verlust. Denn das Profilfach Umwelttechnik umfasste die Themenfelder erneuerbare Energien, Umweltschutz, E-Mobilität, Abfallwirtschaft und Recycling sowie ökologisches Bauen. "Gerade die Betriebe hier legen Wert nicht nur auf Technik, sondern auch auf Nachhaltigkeit, Ressourcen-schonende Produktion und Umweltschutz", erklärte Rombach. Und wer diesen Abschluss mache, schlage bei der weiteren Ausbildung oder dem Studium oft ebenfalls eine technische Richtung ein.

Man habe zwar immer Werbung für diesen Zweig des "Beruflichen Gymnasiums" gemacht, aber im Endeffekt hätten sich nicht genug Schüler dafür entschieden. Im übrigen gebe es das Profil Umwelttechnik im Regierungsbezirk außer in Schramberg nur an einer weiteren Schule in Freiburg selbst. Auch diese wäre schon einmal unter 16 Schüler gewesen.

Generell seien die Schülerzahlen an den Technischen Gymnasien in Baden-Württemberg rückläufig, und zwar im Verhältnis mehr, als es die demografischen Zahlen erwarten ließen. Die Gründe dafür sind für Broghammer nicht so richtig nachvollziehbar. "Wir hatten eigentlich gedacht, dass im Folge der "Fridays for Future"-Bewegung das Profil Umwelttechnik Aufwind bekommen werden. Das hat sich dann so nicht bestätigt".

Letztes Abitur im Jahr 2023

Es scheine so, dass die Anhänger dieser Bewegung den weiteren Schritt nicht machen wollen, selbst in eine technische Richtung zu gehen und bei den Veränderung mit entsprechenden Kenntnissen aktiv mitzuwirken. "Natürlich müssen wir die Energiewende schaffen, aber es muss auch jemand geben, der es technisch umsetzt", stellte Broghammer fest. Die Schüler des Technischen Gymnasiums jedenfalls seien mit der Fachrichtung glücklich gewesen.Zumal sie nach den drei Jahren Vollzeitunterricht mit der allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur, abschlossen. "2023 wird die aktuelle Eingangsklasse ihr Abitur machen", erklärte Broghammer. Und so wie es aussieht, das letzte Mal in der technischen Richtung. "Wenn in sechs, sieben Jahren die Schülerzahlen aus demografischen Gründen wieder ansteigen, müsste man sich überlegen, ob man wieder einen Einstieg wagt", blickte Rombach in die Zukunft. Die Hürde dafür sei aber hoch: 60 Schüler müsse man nachweisen für das Profil. "Es sei denn, an der Verordnung ändert sich etwas".

Ein Abitur könne man aber nach wie vor am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Zweig des beruflichen Gymnasiums der Beruflichen Schulen Schramberg machen, das auch gut angenommen werde. Dafür ist der Anmeldeschluss der 8. März.