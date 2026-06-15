Berufliche Schulen Schramberg: Schreiner-Nachwuchs begeistert mit eigenen Möbeln

Die Schreinerlehrlinge des zweiten Lehrjahres der Beruflichen Schulen Schramberg haben ihre selbst gestalteten Möbel präsentiert.
Ein volles Auditorium durfte Schulleiterstellvertreter Tobias Amann bei der Präsentation begrüßen. Die Auszubildenden zeigten stolz, was sie vom Kundenauftrag bis zum fertigen Produkt selbst geplant und gebaut haben. Die Aktion zeigt laut Mitteilung, wie gut die Lernortkooperation funktioniert. Hier arbeiten die Beruflichen Schulen Schramberg eng mit der Schreinerinnung Rottweil und den lokalen Betrieben zusammen.