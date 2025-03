Kassiererin Sabrina Mauch berichtete auch in Vertretung des zweiten Vorsitzenden Ralph Eble der Mitgliederversammlung über die vielfältigen Aktivitäten des Fördervereins zur Unterstützung der Schule.

Ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit des Fördervereins lag in der Umsetzung des Landesprogramms „Rückenwind“ in Baden-Württemberg. Durch dieses Förderprogramm konnten zahlreiche Angebote finanziert werden – von Zusatzunterricht über Schülerworkshops bis hin zur gezielten Prüfungsvorbereitung. Die Organisation und Abrechnung erfolgten über den Förderverein, der somit maßgeblich zur Unterstützung der Schüler beitrug.

Darüber hinaus ermöglichte der Verein die Durchführung zahlreicher Klassenfahrten, stiftete Förderpreise, unterstützte Technikerarbeiten und finanzierte fachspezifische Fortbildungen für Lehrkräfte.

Einnahmen stammen aus Spenden und Kurserlösen

Die Einnahmen des Fördervereins stammen vor allem aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und den Erlösen aus verschiedenen Kursangeboten. Regelmäßig finden unter anderem Lehrgänge zur Zusatzqualifikation „Technischer Betriebswirt“, Vorbereitungskurse für die Ausbildereignungsprüfung (AEVO) sowie Förderangebote in Mathematik, Englisch und Physik statt. Im Rahmen des „Rückenwind“-Programms wurden mehrere hundert Stunden zusätzlicher Förderunterricht organisiert. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung wurde zudem der Haushalt für das neue Rechnungsjahr verabschiedet. Wie bereits im Vorjahr stellt der Verein aufgrund der gestiegenen Kosten wieder hohe Zuschüsse für Klassenfahrten bereit. Für das kommende Jahr sind unter anderem wieder Kursangebote in den Bereichen Automatisierungs- und Steuerungstechnik, SAP sowie in den bewährten Bereichen Technischer Betriebswirt und AEVO geplant.

Heimo Hübner verabschiedet sich

Im Rahmen der Wahlen wurde der langjährige erste Vorsitzende Heimo Hübner verabschiedet. Sabrina Mauch bedankte sich im Namen des Vereins bei Hübner für die jahrelange großartige Unterstützung der beruflichen Bildung. Diese Unterstützung durch bedeutende Vertreter der regionalen Industrie kann auch in Zukunft fortgeführt werden: Volker Patz als neues Mitglied der Geschäftsführung von MS Schramberg wurde als neuer erster Vorsitzender gewählt und tritt damit bei MS Schramberg und beim Förderverein die Nachfolge von Hübner an. Als Schriftführer wurde Simon Straus und als Kassiererin Sabrina Mauch wiedergewählt.

Abteilungsleiter Bernhard Broghammer bedankte sich beim gesamten Vorstand im Namen der Schulleitung für die erfolgreiche Arbeit.