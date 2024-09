Berufliche Schulen Schramberg: Das steckt hinter der neuen Schulform

Im Westflügel des Schulgebäudes der Beruflichen Schulen wurde Anfang September eifrig gearbeitet, denn die letzten Vorbereitungen für die neue Schulform AVdual (duale Ausbildungsvorbereitung) liefen auf Hochtouren. Die AVdual versteht sich laut Mitteilung der Beruflichen Schulen als kooperative und integrative Schulform im Gesamtschulkonzept und soll seit dem neuen Schuljahr Schülern mit unterschiedlichen Schulbiografien Möglichkeiten bieten, den Grundstein für ihren Lebensweg in eine Ausbildung zu legen.

So erhalten Schüler ohne Hauptschulabschluss die Chance, diesen am Ende des Schuljahres nachzuholen, während andere Schüler ihre Deutschkenntnisse verbessern oder wieder andere mit Hauptschulabschluss das Schuljahr nutzen, um berufspraktische Erfahrungen zu sammeln.

Lesen Sie auch

Dabei zeichnet sich die Schulform sowohl durch ein pädagogisches Konzept aus, in dessen Mittelpunkt eigenverantwortliches und niveaudifferenziertes Lernen steht, als auch durch mehrwöchige Praktikumsphasen, in denen die Schüler berufspraktische Erfahrungen sammeln sollen. In diesem Sinne bietet das AVdual-Konzept an den Beruflichen Schulen ein breites Portfolio an berufspraktischen Fächern in den Bereichen Metalltechnik, Hauswirtschaft und Pflege.

Positiver erster Eindruck

„Ich glaube, unsere Schulrallye kommt ganz gut an“, sagt Holger Schendel, frisch gebackener Klassenlehrer einer der beiden AVdual-Klassen, und schaut lächelnd auf seine neuen Schützlinge, die fleißig die Laufzettel der verschiedenen Stationen ausfüllen. Zwei Schülerinnen bestätigen dem Schulleiter Axel Rombach auf Nachfrage diesen Eindruck: „Unser Profilfach wird Pflege sein, das hat uns am besten gefallen und die Lehrerin hat es uns gut erklärt“.

Unsere Empfehlung für Sie Bildung in Schramberg Alle Schüler finden einen Ausbildungsplatz Eine erfolgreiche Kooperation gibt es zwischen der Berufsschule mit der Peter-Meyer-Schule.

In den anschließenden Einzelgesprächen, in denen sich laut Mitteilung viele Schüler positiv über ihre erste Woche an den Beruflichen Schulen äußerten, habe sich dieser Eindruck bestätigt. Gemeinsam mit den Lehrern und nicht allein bereiten sich nun die neuen Schüler auf ihr Schuljahr in der AVdual vor.

Auf der anderen Seite des Pultes ist man ebenfalls sehr zufrieden mit dem Start und blickt gespannt und motiviert auf das neue Schuljahr, heißt es abschließend.