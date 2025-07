Mit einem festlichen Abschied wurden die Absolventen der einjährigen Berufsfachschule für Altenpflegehilfe an den Beruflichen Schulen Schramberg in das Berufsleben verabschiedet.

Die feierliche Zeugnisübergabe stand ganz im Zeichen der Dankbarkeit, Wertschätzung und der besonderen Bedeutung eines oft unterschätzten, aber zentralen Berufsfeldes, wie es in einer Mitteilung der Beruflichen Schulen heißt.

Lehrer, Schüler und Familienangehörige hatten gemeinsam ein stimmungsvolles Fest vorbereitet, das mit musikalischen Beiträgen und persönlichen Ansprachen untermalt wurde. Neben dem Schulleiter Axel Rombach würdigten auch die Lehrkräfte Petra Röcker (Fachbereichsleitung), Klassenlehrerin Melanie Schuler und Fachlehrerin Antje Krämer die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen. In ihren Reden betonten sie: „Fachwissen ist wichtig – aber in der Pflege kommt es vor allem auf das Herz an.“

Die Altenpflegehilfe ist mehr als nur ein Beruf – sie ist Berufung. Und sie ist ein wichtiger Baustein im System der Gesundheitsversorgung. Die Ausbildung eröffnet insbesondere jungen Menschen mit Hauptschulabschluss neue berufliche Perspektiven und dient nicht selten als Sprungbrett in die dreijährige generalistische Pflegeausbildung. „Ein Beruf mit Zukunft“, betonte Axel Rombach. In Zeiten des Fachkräftemangels ist die Altenpflegehilfe ein bedeutender Einstieg in die Pflegeberufe – und damit ein Beitrag zur gesellschaftlichen Daseinsvorsorge.

Unsere Empfehlung für Sie Berufliche Schulen Schramberg Das sind die Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule 36 Schüler der Beruflichen Schulen Schramberg haben den mittleren Bildungsabschluss erhalten. Von Schulleiter Axel Rombach gab es neben Lob auch eindringliche Worte.

Der Schulleiter lobte die hohe Ausbildungsqualität an den Beruflichen Schulen Schramberg. Diese sei nicht zuletzt der hohen Fachkompetenz und Praxiserfahrung der Lehrkräfte, der engen Lehrer-Schüler-Bindung sowie der engagierten Zusammenarbeit mit den stationären und ambulanten Einrichtungen zu verdanken. Er sprach allen Praxisanleitenden, Lehrkräften und Kooperationspartnern seinen besonderen Dank aus.

Die feierliche Atmosphäre spiegelte nicht nur die Freude über die erreichten Abschlüsse wider, sondern auch den Stolz über einen gelungenen ersten Schritt in ein sinnstiftendes und zukunftssicheres Berufsfeld.

Unsere Empfehlung für Sie Berufliche Schule Sulgen Diese Ideen setzen die Techniker um Mit Engagement, Teamgeist und Kreativität haben die angehenden Techniker der Beruflichen Schulen Schramberg im ersten Schuljahr ein besonderes Projekt gemeistert.

Das sind die Absolventen der einjährigen Berufsfachschule Altenpflegehilfe:

Preis

Monika Cielenska (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg); Daniel Moosmann (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg); Valentina Taneva-Mircheva (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg)

Lob

Bengisu Deringül (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg); Manuela Rigorth (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg); Hans-Georg Sacher (MENetatis Aichhalden)

Erfolgreich bestanden

Emrah Alibasic (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg); Jacqueline Bahr (Seniorenzentrum Haus Raphael Oberndorf); Kim Bargenda (Spittel-Seniorenzentrum Schramberg); Dali Beridze (Evangelische Altenhilfe St.Georgen); Matthias Kaufmann (Anneliese-Mey-Haus Oberndorf); Marina Lunev (AWO Seniorenzentrum Fritz-Fleck-Haus Sulgen); Melissa Pasalic (AWO Pflegeheim & Tagespflege St. Josef Dietingen); Olga Völker (Seniorenzentrum Haus Raphael Oberndorf)