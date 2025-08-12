Berufliche Schulen Schramberg: Das erlebten die Schüler bei ihrer Studienfahrt nach Athen

Schüler des Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums in Sulgen besuchten die geschichtsträchtige Stadt Athen.

Eine Woche voller beeindruckender Kultur, unvergesslicher Eindrücke und echter Gemeinschaft – so lässt sich die diesjährige Studienfahrt der Klasse SGGG12 des Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Gesundheit (SGGG) an den Beruflichen Schulen Schramberg laut Mitteilung zusammenfassen. Ziel war die geschichtsträchtige Hauptstadt Griechenlands: Athen.

Bereits am Donnerstagabend landete die Gruppe in der lebendigen Metropole. Ohne Zeit zu verlieren, startete am Freitag das kulturelle Abenteuer: Eine Bustour durch die Stadt brachte den Schülern erste Eindrücke der historischen Schauplätze näher, bevor es am Nachmittag in das renommierte Akropolis-Museum ging. Den krönenden Abschluss des Tages bildete der Besuch der weltberühmten Akropolis bei Sonnenuntergang – ein unvergesslicher Moment, der beim gemeinsamen Abendessen in einem traditionellen Restaurant im Viertel Plaka seinen Ausklang fand.

Die folgenden Tage standen ganz im Zeichen weiterer kultureller Höhepunkte: Eine Audioguide-Tour entlang der Küste führte die Gruppe ans Meer, der Abend wurde mit einem traumhaften Blick über Athen vom Lykabettus, dem höchsten Berg der Stadt, belohnt.

Austragungsort der olympischen Spiele

Besonders beeindruckend laut Mitteilung: die Auffahrt mit der historischen Standseilbahn. Sportgeschichte hautnah erlebten die Schülerinnen und Schüler im Panathinaikon-Stadion, dem Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, inklusive Besuch im Museum mit sämtlichen olympischen Fackeln der Geschichte.

Ein weiteres Highlight war die abendliche Theateraufführung auf einer Dachterrasse mit direktem Blick auf die Akropolis. Humorvoll und gleichzeitig lehrreich wurden klassische Szenen aus der griechischen Mythologie – von Odysseus über Prometheus bis hin zu Antigone – auf moderne Weise inszeniert.