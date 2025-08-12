Berufliche Schulen Schramberg: Das erlebten die Schüler bei ihrer Studienfahrt nach Athen

Schüler des Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums in Sulgen besuchten die geschichtsträchtige Stadt Athen.
Eine Woche voller beeindruckender Kultur, unvergesslicher Eindrücke und echter Gemeinschaft – so lässt sich die diesjährige Studienfahrt der Klasse SGGG12 des Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Gesundheit (SGGG) an den Beruflichen Schulen Schramberg laut Mitteilung zusammenfassen. Ziel war die geschichtsträchtige Hauptstadt Griechenlands: Athen.