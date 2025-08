Das erste AV-Dual-Jahr an den Beruflichen Schulen Schramberg endete erfolgreich. Das ist an der Schulart besonders.

Das Schuljahr endet – und die feierlichen Verabschiedungen der unterschiedlichen Schularten an den Beruflichen Schulen Schramberg reihen sich aneinander.

Zum ersten Mal Teil des Programms: die feierliche Verabschiedung der Schülerinnen und Schüler der beiden AV-Dual-Klassen, die im Schuljahr 2024/2025 unter großem Engagement aller beteiligten Lehrkräfte unterrichtet wurden. Davon berichten die Beruflichen Schulen in einer Mitteilung.

Schulleiter Axel Rombach zeigt sich erfreut über die vielseitigen Pläne der Absolventinnen und Absolventen: von unterschriebenen Ausbildungsverträgen über Anmeldungen an weiterführenden Schularten ist alles dabei – eine reflektierte und erwachsen anmutende Rede der beiden Klassensprecher inklusive.

Einblicke in Berufsfelder

Ziel des AV-Dual Konzepts ist es laut Mitteilung, Schülerinnen und Schülern, die bisher über keinen Hauptschulabschluss verfügten, selbstorganisatorische Kompetenzen und Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder zu vermitteln. Dafür absolvierten die Schülerinnen und Schüler über das Schuljahr hinweg drei Praktikumsphasen, in denen sie die Luft des ,,ernsten Lebens“ schnuppern konnten und ihre Erfahrungen darüber hinaus dokumentieren mussten.

Im Anschluss an das letzte Praktikum hielt jede Schülerin und jeder Schüler eine Präsentation über eine ,,betriebliche Lernaufgabe“, die während der Zeit im Unternehmen erfüllt wurde. Betreut wurden die Schülerinnen und Schüler dabei stets durch ihre Lehrkräfte sowie die beiden AV-Dual-Begleiter Niclas Kuntz und Katharina Trick.

Gespräche zum Lernfortschritt

Im Hinblick auf das selbstorganisierte Lernen stellte das Unterrichtsfach ,,offene Lernzeit“ ein weiteres Novum der Schulart dar, in dem die Lernenden zu verschiedenen Zeitpunkten während einer Schulwoche die Möglichkeit hatten, Aufgaben in den unterschiedlichen Unterrichtsfächern strukturiert abzuarbeiten und zu dokumentieren. Abgerundet wurde das Konzept durch individuelle Gespräche zum Lernfortschritt und der allgemeinen Situation der Schülerinnen und Schüler.

Am Ende ist die rote Zeugnismappe dicker als sonst und enthält in fast allen Fällen neben dem Hauptschulabschlusszeugnis auch Zertifikate über die geleisteten Praktika, eine individuelle Einschätzung der Handlungskompetenz sowie Sprachzertifikate im Bereich Deutsch als Zweitsprache. Angesichts des Erfolgs blicken die Klassenlehrer Adam Urbach und Holger Schendel sowie die Lehrkräfte zufrieden auf ein herausforderndes, aber schönes Schuljahr zurück, fest entschlossen, das AV-Dual-Konzept an den Beruflichen Schulen Schramberg weiter aufzubauen und zu entwickeln.

Die Absolventen von AVdual

Khalil Abdikadir Artan, Genc Agushi, Sidra Alawayed, Reman Ali, Mukhtar Alizada, Anamaria Banu, Giulia Carracoi, Enes Deringül, Jeson Fischer (Lob), Lucas Held, Nidal Hossen, Ali Ahmad Ibrahimi, Nebih Iseni, Shahd Khalil, Diana Krebs (Lob), Ana Lomidze, Simone Mahmoodi, Talina Näcke, Bohdana Pasichnyk, David Protopopov, Amina Redjepi, Jasin Redjepi, Mario Sakaj, Armend Smakaj, Dario-Gabriel Spinu, Arlinda Sulejmani (Preis), Servet Sulejmani (Preis), Efsane Tamtam, Michael Wöhrle (Lob).