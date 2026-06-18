Berufliche Schulen Schramberg: Blick hinter die Politik-Kulisse

Schüler der Beruflichen Schulen Schramberg besuchten Stefan Teufel im Landtag. Der entpuppte sich als geselliger Gastgeber.
Einen Einblick in die Arbeit der Landespolitik erhielten zehn Schüler der Beruflichen Schulen Schramberg bei einem Besuch im Landtag von Baden-Württemberg. Gemeinsam mit ihrem Lehrer H. Wiesemann trafen sie den CDU-Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Stefan Teufel zum politischen Austausch. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen laut Mitteilung aktuelle politische Herausforderungen auf kommunaler, Landes- und Europaebene.