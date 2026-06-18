Berufliche Schulen Schramberg: Blick hinter die Politik-Kulisse

Einen Einblick in die Arbeit der Landespolitik erhielten zehn Schüler der Beruflichen Schulen Schramberg bei einem Besuch im Landtag von Baden-Württemberg. Gemeinsam mit ihrem Lehrer H. Wiesemann trafen sie den CDU-Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Stefan Teufel zum politischen Austausch. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen laut Mitteilung aktuelle politische Herausforderungen auf kommunaler, Landes- und Europaebene.

Die Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu politischen Entscheidungsprozessen zu stellen, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und ihre eigenen Sichtweisen einzubringen. Dabei wurden verschiedene Themen offen und kontrovers erörtert.

Persönlicher Werdegang

„Der direkte Austausch mit jungen Menschen ist für die politische Arbeit von großer Bedeutung. Es ist wichtig zu erfahren, welche Themen die junge Generation bewegen und welche Erwartungen sie an die Politik hat“, betonte Stefan Teufel. Neben politischen Sachfragen interessierten sich die Schüler auch für den persönlichen Werdegang des Abgeordneten.

So wurde unter anderem darüber gesprochen, wie Teufel seinen Weg in die Politik gefunden hat und was ihn bis heute motiviert, politische Verantwortung zu übernehmen.

Der Besuch verdeutlichte das große Interesse vieler junger Menschen an politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen.

Für Teufel ist dies ein wichtiges Signal: „Eine lebendige Demokratie lebt vom Mitmachen und vom offenen Dialog. Deshalb ist es wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Politik unmittelbar kennenzulernen und eigene Perspektiven einzubringen.“ Zum Abschluss bedankte sich der Abgeordnete bei H. Wiesemann und den Schülern für den Besuch sowie die engagierte Diskussion.

Der Austausch habe erneut gezeigt, wie wichtig politische Bildung und der direkte Kontakt zwischen Politik und jungen Menschen seien.