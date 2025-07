Neun junge Erwachsene haben an den Beruflichen Schulen Schramberg das Abitur im Profil Gesundheit und Biologie erfolgreich abgelegt.

Die Beruflichen Schulen Schramberg verabschiedeten in diesem Jahr eine kleine, aber besondere Abiturgruppe: Acht Abiturientinnen und ein Abiturient konnten nach drei intensiven Jahren das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife in Empfang nehmen.

Mit Ausdauer und Fleiß haben sie die Abschlussprüfungen erfolgreich gemeistert – ein bemerkenswerter Erfolg, der nicht selbstverständlich war.

Geprägt von vielen Herausforderungen und Umbrüchen

Der diesjährige Jahrgang war von vielen Umbrüchen und Herausforderungen geprägt. Zahlreiche Mitschüler hatten den Weg zum Abitur nicht zu Ende geführt und sich bereits im vergangenen Jahr mit der fachgebundenen Hochschulreife in Ausbildung oder Freiwilligendienste verabschiedet. Schulleiter Axel Rombach und Klassenlehrerin Franziska Wagner blickten in ihrer Rede auf drei bewegte Schuljahre zurück – Jahre mit Höhen und Tiefen, die viele Gespräche und intensive Begleitung erforderten.

Auch schöne gemeinsame Erinnerungen prägten die vergangenen Jahre: Eine eindrucksvolle Klassenfahrt nach Hamburg mit vielen kulturellen Höhepunkten, Exkursionen und kleinere Fahrten stärkten den Teamgeist und sorgten für unvergessliche Momente.

Der Schwerpunkt des beruflichen Gymnasiums lag im Profil Gesundheit und Biologie – eine inhaltliche Ausrichtung, die viele der Absolventen in ihren künftigen Studien- und Berufswegen weiterverfolgen werden.

Mit dem Motto „Red Carpet“ wurde die feierliche Verabschiedung umrahmt. Schulleiter Axel Rombach griff dieses Bild in seiner Rede auf: „Der rote Teppich ist ausgerollt – nun liegt es an euch, die Bühne des Lebens zu betreten, euch zu zeigen und eure eigene Geschichte zu schreiben.“ Er wünschte den Abiturienten Mut, Ausdauer und Offenheit für ihren weiteren Weg.

Die Schüler bedankten sich mit einem liebevollen Präsent bei ihren Lehrkräften – für Geduld, Unterstützung und Begleitung. Mit kreativen Ratespielen und humorvollen Einlagen sorgten sie außerdem für eine heitere und persönliche Atmosphäre am Festabend.

Das Abiturzeugnis mit einem Preis für hervorragende Leistungen erhielt Tamara Fleig aus Tennenbronn.

Erfolgreich abgeschlossen haben außerdem: Farouk Gasoghli, Eslem Özisik und Cansu Toker (alle aus Schramberg), Svenja Hammerdinger (Fluorn-Winzeln), Nicole Kirpischnik (Aistaig), Danah Maktabi (Schiltach), Tabea Meier (Flözlingen) und Marisa Mozici (Sulgen).

Tamara Fleig erhält Sonderpreis der Heidehof Stiftung

Der Sonderpreis der Heidehof Stiftung für die beste Leistung im Profilfach Gesundheit ging an Tamara Fleig. Für besonderes soziales Engagement in der Klasse und an der Schule wurden Eslem Özisik und Cansu Toker mit einem Preis des Fördervereins ausgezeichnet.

Mit dem Abitur in der Tasche stehen den jungen Erwachsenen nun viele Wege offen – ob ein Studium der Pharmazie, der Sozialwissenschaften, des Gesundheitsmanagements oder eine Ausbildung im Gesundheitswesen: Die Chancen, die ihnen offenstehen, sind vielfältig.