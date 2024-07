Lina-Hähnle-Realschule Sulz 88 Schüler haben das Abenteuer Abschluss geschafft

An der Lina-Hähnle-Realschule in Sulz wurden die Klassen 10a, 10b, 10c und 9c verabschiedet. Freude, Fröhlichkeit, aber auch Dankbarkeit und Wertschätzung prägte die harmonische Feier der Entlassschüler in der Tonauhalle in Vöhringen.