2 Angehende Techniker präsentieren ihr Technikerarbeiten. Foto: Berger

27 Techniker der Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz haben ihren Abschluss in der Tasche. Zuvor haben sie das Ergebnis ihrer Arbeit präsentiert.















Link kopiert

Oberndorf/Sulz - Mit einer feierlichen Verabschiedung wurden an den Beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz 27 "staatlich geprüfte Techniker" von Schulleiter Christian Gronauer mit vielen Preisen und Belobigungen ins Berufsleben entlassen.

Die Klasse schloss mit einem hervorragenden Gesamtnotendurchschnitt von 1,9 ab, teilt die Schule mit. Seit einiger Zeit dürfen die Absolventen auch den Titel "Bachelor Professional" tragen. Hierbei handelt es sich um einen Fortbildungsabschluss.

Rückblick auf vergangene zwei Jahre

Dieser wird erlangt, indem eine Prüfung der zweiten beruflichen Fortbildungsstufe erfolgreich abgelegt wird. Die Absolventen waren zwei Jahre in Vollzeit in der Fachrichtung Elektrotechnik (Vertiefung Automatisierung/Mechatronik) an den BOS. Zum Abschluss der Weiterbildung ließ der Fachbereichsleiter Frank Berger die vergangenen zwei Jahre mit einer Bildpräsentation Revue passieren.

Zuvor wurden die Technikerarbeiten der Öffentlichkeit präsentiert. Der Einladung folgten zahlreiche Besucher aus der Industrie und Bürgermeister Acker sowie Gerald Kramer von Seiten des Schulträgers. Im Rahmen der Weiterbildung müssen die Schüler im zweiten Jahr eine eigenständige Technikerarbeit anfertigen. Die Schüler haben die Aufgabe, ein fachliches Problem in Kooperation mit einem Industriebetrieb weitgehend selbstständig zu analysieren, zu strukturieren und praxisgerecht zu lösen.

Die Technikerausbildung baut auf einer beruflichen Erstausbildung als Elektroniker, Mechatroniker oder Industriemechaniker auf. Während der Ausbildung werden elektrotechnische, automatisierungstechnische sowie mechatronische Inhalte vertieft und praktisch angewandt.