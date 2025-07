An der Beruflichen Schule in Horb kommt die Fischertechnik-Lernfabrik zum Einsatz.

Die Berufliche Schule Horb setzt auf moderne Technologien, um Schüler auf dem Weg zum staatlich geprüften Techniker Maschinenbau / Automatisierungstechnik auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Durch den Einsatz der Fischertechnik-Lernfabrik 4.0 werden komplexe Fertigungsprozesse realitätsnah abgebildet und praxisnah vermittelt.

Die Wirtschaft befindet sich in einem stetigen Wandel, und es werden zunehmend neue Fähigkeiten und Kenntnisse verlangt. An der Beruflichen Schule Horb werden daher Projekte entwickelt, die sich an den Anforderungen des 21. Jahrhunderts orientieren. „Themen wie Digitalisierung, Vernetzung und Künstliche Intelligenz sind heute Standard und werden durch den Einsatz der Fischertechnik-Lernfabrik 4.0 praxisnah vermittelt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Schüler lernen dabei nicht nur die theoretischen Grundlagen, sondern wenden ihr Wissen direkt in praktischen Projekten an, was ihre Kompetenzen für die moderne Arbeitswelt stärken soll.

Industrielle Prozesse werden programmiert

In speziellen Projekten nutzen angehende Techniker sowie Mechatroniker Teile der Fischertechnik-Lernfabrik 4.0, um aktuelle industrielle Prozesse zu programmieren. Ein Beispiel hierfür ist die Fischertechnik-Biegemaschine, mit der sich Grundlagen der Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) erarbeiten lassen.

Die sechswöchige Projektphase der Schüler endete in einer Kooperation mit Fischertechnik.

Die Lernfabrik 4.0 dient dem Erlernen und Verstehen von Industrie-4.0-Anwendungen in der Berufsschule und Ausbildung. Sie bildet den gesamten Prozess von der Bestellung über die Produktion bis hin zur Lieferung in digitalisierten und vernetzten Schritten ab. Zu den Modulen der Lernfabrik gehören unter anderem eine Ein- und Auslagerungsstation, ein Vakuum-Sauggreifer, ein Hochregallager, eine Multi-Bearbeitungsstation mit Brennofen, eine Sortierstrecke mit Farberkennung, ein Umweltsensor sowie eine schwenkbare Kamera. Diese Komponenten ermöglichen es den Schülern, die einzelnen Schritte der Produktion nachzuvollziehen und aktiv zu gestalten.