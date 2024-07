1 Jessica Zwick, Beauftragte für Berufsorientierung, und Christof Probst, Rektor des Schulzentrums in Stetten am kalten Markt, nehmen das Berufswahl-Siegel entgegen – eine Rezertifizierung in drei Jahren wird bereits angestrebt. Foto: Annemarie Ziegler

Das Schulzentrum Stetten am kalten Markt hat das „BoriS-Berufswahl-Siegel“ für Baden-Württemberg erhalten. Damit wird gewürdigt, dass an der Einrichtung in den meisten Fächern die berufliche Orientierung fester Bestandteil ist.









Link kopiert



Es ist ein weiterer Meilenstein der Berufsorientierung am Schulzentrum Stetten: Rektor Christof Probst und die BO-Beauftragte Jessica Zwick nahmen in Weingarten das hellblaue BoriS-Schild in Empfang.