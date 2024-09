Berufe in VS: Freude am Fleischerhandwerk

Freude am Fleischerhandwerk

Berufe in VS

1 Fabian Moser mit dem Meisterbrief im Fleischerhandwerk Foto: Cornelia Hellweg

Mit 20 Jahren hält Fabian Moser bereits einen Meisterbrief im Fleischerhandwerk in Händen.









Als weiterführende Schule hat er das Gymnasium am Deutenberg in Schwenningen besucht. Als Abschluss entschied er sich für die Fachhochschulreife – und für eine Ausbildung zum Fleischer. Das ist mittlerweile ein für Jugendliche eher seltener Berufswunsch. „Ich bin damit aufgewachsen“, berichtet Fabian Moser. Denn seine Eltern Roland und Silvia betreiben seit 25 Jahren eine Fleischerei mit Geschäft in Mühlhausen. Daher freuen sich auch die Eltern, dass er sich für diesen Beruf entschieden hat. Besonders stolz sind sie, dass ihr Sohn die Meisterprüfung mit der Gesamtnote 1,4 geschafft hat.