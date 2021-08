Dui do on de Sell zu Gast Geschichten aus dem Leben bei „Nagold (A)Live“

Wortgewaltig und temperamentvoll unterhielten die beiden Prachtfrauen Petra Binder und Doris Reichenauer mit ihrem Programm "…und du lach’sch halt" ihr Publikum im Hof der Alten Seminarturnhalle. Beim vorletzten Abend in der Reihe "Nagold (A)Live" blieb während des humorvollen zweistündigen Programms mit "Dui do on de Sell" kein Auge trocken.