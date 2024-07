Berufe in Deißlingen: Motorräder und Kunststofftechnik begeistern

Das Thema „Berufsorientierung“ spielt an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar (GMS) eine große Rolle. Jetzt konnten sich die Schüler in der Welt der Kunststoff- und Zweiradtechnik umsehen.

Schüler der GMS waren – organisiert vom Team der Schulsozialarbeit am Schulstandort Deißlingen und begleitet von ihren Klassenlehrern – unterwegs, um die Berufswelt im Bereich der Kunststoffverarbeitung bei der ALWA GmbH & Co. KG und alles rund um Zweiradtechnik und den Verkauf von Motorrädern und Co. bei der Firma Zweiradtechnik Zepf GmbH vor Ort zu erleben und zu erfahren.

Vielfältiger Einsatz von Robotern

Dabei erfuhren die Schüler laut Mitteilung der Schule viel Wissenwertes, was bei der Berufswahl helfen könnte. So ist ALWA bekannt für seine innovativen Methoden in der Formen- und Werkzeugherstellung durch Kunststoffverarbeitung, die durch Verfahrensmechaniker und Feinwerkmechaniker durchgeführt werden. Ein herausragendes Merkmal des Betriebs ist der vielfältige Einsatz von Robotern, die den Fertigungsprozess optimieren.

Alles rund ums Motorrad

Zweiradtechnik Zepf ist ein Unternehmen, das sich auf Motorräder spezialisiert und eine breite Auswahl an Fahrzeugen, Motorradbekleidung und Ersatzteilen anbietet. Die Firma bietet spannende Arbeitsbereiche an, wie beispielsweise den technischen Beruf des Zweiradmechatronikers, der sich hauptsächlich um Reparaturen kümmert bis hin zum Automobilkaufmann, der Kunden betreut und für den Verkauf von Motorrädern, Zubehör und vielem mehr zuständig ist.

Ausbildung bei ALWA

In beiden Betrieben nahm man sich viel Zeit für die Schülergruppen . Nach einer freundlichen Begrüßung durch die Personalmitarbeiter von ALWA bestand der erste Teil einer theoretischen Einführung, in der es um die Methoden in der Formen- und Werkzeugherstellung und die möglichen Ausbildungsberufe, Verfahrensmechaniker und Feinwerkmechaniker, ging. Im zweiten Teil wurden die Schüler durch den Betrieb geführt und erhielten interessante Einblicke in die Produktion.

Bei Zweiradtechnik Zepf begrüßte Geschäftsführer Hartmut Zepf die Schüler, dann wurden die Verkaufsräume auf dem Gelände gezeigt. Zepf erklärte zusätzlich ausführlich, wie der Betrieb gegründet wurde und welche Aufgaben im alltäglichen Arbeitsleben bewältigt werden müssen. Die Schüler durften auch eine Menge praktische Erfahrungen sammeln. Schnell lernten die Schüler, wie sie eine Zündkerze an einem Motorrad wechseln können, wie sie den Motor anschalten, und wie man die neuen Motorräder auspackt.

Auch Infos rund um das Motorradfahren durften nicht fehlen. Zuletzt wurde noch über die Berufe gesprochen, die der Betrieb ausbildet. Vor allem am Beruf des Zweiradmechatronikers hatten die Schüler großes Interesse.