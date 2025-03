Beruf ohne Nachwuchsmangel: Kollege Tod - So werden Bestatter ausgebildet

10 Bei der Sarggestaltung ist handwerkliches Geschick gefragt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Für viele gilt der Tod immer noch als Tabu. Andere widmen ihm ihr Berufsleben. An Vielfalt und Nachwuchs mangelt es Bestattungsinstituten nicht. Dafür vermisst der Berufsverband etwas anderes.









Münnerstadt - Beschaulich und ruhig geht es in der nordbayerischen Kleinstadt Münnerstadt meist zu. Vielleicht ist Münnerstadt gerade deshalb ein wichtiger Ort für Bestattungsinstitute aus ganz Deutschland. Denn junge Menschen aus allen Teilen der Republik lernen hier den Beruf des Bestatters. Beziehungsweise der Bestatterin - denn mehr als die Hälfte der Azubis ist inzwischen weiblich, wie Stephan Neuser vom Bundesverband Deutscher Bestatter mit Sitz in Düsseldorf berichtet. Der Verband betreibt das Bundesausbildungszentrum der Bestatter in Unterfranken.