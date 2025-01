Berühmter Vogel aus Australien: Ein Pinguin als Weltstar: Pesto feiert ersten Geburtstag

Melbourne - Wegen seiner hünenhaften Ausmaße wurde das Pinguin-Küken Pesto aus Australien zum weltweiten Social-Media-Liebling. Jetzt feierte der Vogel im Sea Life Melbourne Aquarium ersten Geburtstag - und wurde dabei bejubelt und beschenkt, wie es sich für einen Star gehört. Standesgemäß trägt er statt brauner Flausch-Federn mittlerweile schwarz-weißen Frack.

An seinem Ehrentag durfte Pesto unter anderem eine fischgefüllte, pinguinfreundliche Gelee-Torte fressen und jede Menge Seifenblasen bestaunen, "die Lieblingsbeschäftigung des "Birthday Boy"", wie das Aquarium mitteilte. Auch ein Sprung ins kühle Nass stand bei der Party auf dem Programm - denn Pesto sei mittlerweile ein guter Schwimmer, hieß es.

Das Tier war am 30. Januar 2024 zur Welt gekommen und brachte im zarten Alter von neun Monaten bereits 22,5 Kilo auf die Waage. Für einen Pinguin ist das gewaltig - auch wenn Pesto zu den Königspinguinen gehört, der zweitgrößten Art der flugunfähigen Seevögel. Mit 90 Zentimetern Größe überragte er alle anderen Artgenossen im Gehege.

Vom Flauschball zum Frack

Schnell wurde das kugelrunde Vogelbaby mit dem gewaltigen Körperumfang zum Star in sozialen Netzwerken. Sogar US-Popsängerin Katy Perry stattete dem braunen Flauschball einen Besuch ab. Dann aber wurde der Brocken langsam erwachsen: Das Aquarium sprach von einer "spektakulären Verwandlung".

Pinguine verlieren bei der Mauser ihr Federkleid gleich büschelweise und tragen einige Zeit später den typischen schwarz-weißen Frack. Beim Wechsel in ihr Smoking-Outfit verlieren sie deutlich an Gewicht und Umfang - so auch Pesto, der an sich am ersten Geburtstag rank und schlank präsentierte.