Berühmter Filmemacher: Eine New Yorker Legende - Woody Allen wird 90

Über sechs Jahrzehnte hinweg schreibt und dreht Woody Allen fast jedes Jahr einen Spielfilm. Mit 89 Jahren verfasst er seinen ersten Roman. Nun wird das Multitalent 90 - gibt es noch einen Film?
Los Angeles/New York - Wenn Woody Allen in Interviews über ein ernstes Thema wie den Tod spricht, gibt er oft eine witzige Antwort. Als der New Yorker Regisseur kürzlich im Podcast des US-Moderators Bill Maher über das Ende des Universums sinnierte, sagte Allen, er werde lange vor dem Universum auseinanderfallen. Schließlich sei er bald 90 Jahre alt - "und ich plane, in den nächsten Jahren zu sterben", fügte er augenzwinkernd hinzu. Am 30. November feiert der Regisseur seinen runden Geburtstag.