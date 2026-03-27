Berühmter Donaueschinger: Zwischen Pillen und Politik – über das Leben des Apothekers Ludwig Kirsner

Eine Nachfahrin stellt den Fürstlichen Sammlungen Donaueschingen Exponate des Hofapothekers zur Verfügung. Es drehen sich einige Veranstaltungen um Ludwig Kirsner.
Als Nachfahrin der bekannten Donaueschinger Familie Kirsner bleibt Andrea Klaas aus Karlsruhe am Mittwochabend, 25. März, zunächst eine eher unauffällige Besucherin der Vernissage „Pillen und Politik“ in den Fürstliche Fürstenbergischen Sammlungen. Still mischt sie sich unter die zahlreich erschienenen Gäste, betrachtet die Schautafeln und geht zwischen den Porträts umher, die ihre Vorfahren zeigen. Erst als Bürgermeister Severin Graf sie im Verlauf der Eröffnungsreden namentlich anspricht, rückt sie kurz in den Mittelpunkt.