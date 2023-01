11 Das „Interlace“ ist ein gigantisches Dorf aus lauter gestapelten Wohnbauten. Das Wohnprojekt von Ole Scheeren ist in der Ausstellung im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe in Bildern und Videos erfahr- und verstehbar. Foto: ZKM/Iwan Baan/Studio-OS

Ole Scheeren aus Karlsruhe ist ein großartiger, weil unbequemer Architekt, der das Hochhaus völlig neu denkt. Nur leider nicht in seiner süddeutschen Heimat. Eine Schau im Karlsruher ZKM würdigt das Schaffen des 51-jährigen Architekten.















Link kopiert

Das Leben ist voller Widersprüche. Der Architekt Ole Scheeren zum Beispiel. Eine Berühmtheit, die kaum einer kennt. Zumindest nicht in seiner Heimat, was auch daran liegen mag, dass der gebürtige Karlsruher gern mal Gebäude baut, die schwindelerregend hoch sind. Oder die einfach anders sind als vieles, was hierzulande von der Bauordnung gerade noch als vernünftig angesehen wird.