Berühmte Halloween-Party: Als was geht Klum dieses Jahr?

3 Die vielleicht aufwändigste Verkleidung: Heidi Klum als Wurm - im Jahr 2022. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

«Queen of Halloween» wird Heidi Klum in Amerika genannt. Als Wurm oder Pfau ging sie schon auf ihre berühmte Party zum Grusel-Feiertag in New York. Ihre diesjährige Verkleidung bleibt geheim. Noch.









Link kopiert



New York - Vor ihrer berühmten Halloween-Party in New York schürt Heidi Klum die Spannung um ihr diesjähriges Kostüm. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 51-jährige Deutsche ein Video mit gruseliger Musik, der Jahreszahl 2024 und vielen Fragezeichen. Das Topmodel sorgt jedes Jahr zu dem Brauchtumstag mit aufwendigen Verkleidungen für Aufsehen. Auch deshalb hat die in den USA lebende Klum Kultstatus erreicht und wird "Königin von Halloween" genannt.