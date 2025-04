Berühmte Fastenklinik am Bodensee: Chefärztin: „Wer nicht ständig nascht, tut schon viel für seinen Körper“

1 Verena Buchinger-Kähler ist die neue Chefärztin der Buchinger-Wilhelmi-Klinik. Leonard Wilhelmi ist seit 2019 Geschäftsführer. Foto: Buchinger Wilhelmi/KI/Midjourney/Montage: Ruckaberle

Fasten ist im Trend. Was es mit dem Körper macht und wie man einen gesünderen Lebensstil pflegt, erklärt Verena Buchinger-Kähler, neue Chefärztin der Buchinger-Wilhelmi-Klinik am Bodensee. Ihr Wechsel ist zudem eine Geschichte der Versöhnung.









Eigentlich ist sie an Ostern zu Ende gegangen, doch in der berühmten Buchinger-Wilhelmi-Klinik am Bodensee ist immer Fastenzeit. Bei den Gästen, die an dem exklusiven Ort in Überlingen nach den Regeln des Arztes Otto Buchinger (1878–1966) heilfasten, sprich: unter ärztlicher Aufsicht für gewisse Zeit auf feste Nahrung verzichten, geht es zwar unter anderem ums Abnehmen, im Mittelpunkt steht aber „ein bewussterer Umgang mit dem eigenen Körper“, sagt Verena Buchinger-Kähler (39).