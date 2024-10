Berühmt und aus Calw: Er führte das Kinderheim durch zwei Weltkriege

1 Das Bild zeigt das heutige Kinderdorf Calw in Stammheim, das aus der 1826 von dem Calwer Pfarrer Christian Gottlob Barth gegründeten Kinderrettungsanstalt hervorgegangen ist. Foto: Kinderdorf Calw

Das Kinderheim Calw in Stammheim blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück. Maßgeblich daran beteiligt ist Gottlieb Gugeler. Er leitete das Heim mehr als 40 Jahre. Und führte es durch Zeiten, in denen viele andere verzweifelt wären.









Vielleicht bräuchte es heute wieder mehr Menschen vom Schlage eines Gottlieb Gugeler. Ein Mann der Tat, der anpackt und umsetzt, was er sich vorgenommen hat. Und für sein Handeln auch die Verantwortung übernimmt. „Wirket, so lange es Tag ist“ lautete sein Leitspruch und so heißt auch die 2005 erschienene Biografie von Reinhold Schäffer.