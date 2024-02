Berüchtigte Strecke bei Dunningen: Das ist zum tödlichen Unfall auf der B 462 bekannt

Schrecklicher Unfall am Donnerstag auf der B462 bei Dunningen: Ein Mercedes kracht in ein DRK-Fahrzeug. Der Mercedes-Fahrer verliert sein Leben, drei Menschen werden schwer verletzt. Die Strecke ist berüchtigt – zuletzt waren Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden.

Ein Bild der Zerstörung bietet sich auf der Dunninger Umgehung zwischen den Abfahrten Dunningen-Mitte und Dunningen-Ost: Direkt an der Brücke hängt der auf der Fahrerseite völlig demolierte Krankentransportwagen des DRK in der Leitplanke, viele Meter weiter liegt der Mercedes im Graben, Trümmerteile übersäen die Straße, zahlreiche Einsatzfahrzeuge von DRK, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Der Punkt der Kollision beider Fahrzeuge ist auf der Straße markiert und dokumentiert, dass der Mercedesfahrer, der von Dunningen in Richtung Rottweil unterwegs war, in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dort krachte er in das DRK-Fahrzeug, das auf dem Weg zu einem Patienten aus Rottweil in Richtung Schramberg unterwegs war, wie vor Ort zu erfahren ist.

Der Mercedes schleuderte zunächst in die rechte Leitplanke und dann quer über die Fahrbahn, wo er im Graben liegen blieb.

Zwei junge DRK-Mitarbeiter verletzt

Bei dem Aufprall erlitt der 85-jährige Fahrer des Mercedes tödliche Verletzungen. Seine 74-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in die Klinik gebracht. Die 19-Jährige Fahrerin des DRK-Fahrzeugs musste aus dem Fahrzeug befreit werden und kam schwer verletzt in die Klinik. Ihr 20 Jahre junger Beifahrer erlitt leichtere Verletzungen, musste jedoch ebenfalls in ärztliche Behandlung, wie die Polizei informiert.

Auch DRK-Rettungsdienstleiter Marcus Stotz ist vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Wie er berichtet, sei zufällig kurz nach dem Unfall ein DRK-Fahrzeug an die Unfallstelle gefahren, die angesichts des Unfalls ihrer Kollegen geschockten Mitarbeiter seien nun aus dem Dienst genommen worden.

25 Feuerwehrkräfte vor Ort

Die Feuerwehren aus Dunningen und Schramberg sind mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften unter Leitung von Dunningens Gesamtkommandant Volker Hils im Einsatz. Den Rettungseinsatz leitet der organisatorische Leiter Rettungsdienst, Manuel Feilcke.

Die Strecke ist bis weit in den Nachmittag hinein voll gesperrt. Der Schwerlastverkehr hängt in dem Streckenabschnitt fest, die weiteren Fahrzeuge können die Unfallstelle durch die Dunninger Ortsmitte und die Strecke über Villingendorf umfahren.

Gedanktafel erinnert an letzten tödlichen Unfall

Unweit der Unfallstelle erinnern Kerzen und eine Gedenktafel an den letzten tödlichen Unfall auf der Dunninger Umgehung, die seit ihrer Fertigstellung 2014 durch zahlreiche schlimme Unfälle in Verruf geraten ist. Im Mai 2021 verloren eine junge Frau und ein Mann bei einer Kollision ihr Leben. Der Mann war hier ebenfalls auf die Gegenfahrbahn geraten. 2018 erschütterte ein schwerer Unfall die ganze Region, als ein 26-Jähriger und seine kleine Tochter auf der Strecke ihr Leben verloren.

Im Juli 2022 wurde auf der Strecke eine spezielle Sicherheitsmarkierung mit akustischer und spürbarer Warnung beim Überfahren aufgebracht, auch das Überholverbot auf der Umgehung wurde erweitert. Über weite Strecken zieht sich eine doppelt durchgezogene Linie.

Seither hatte es kein Todesopfer mehr auf der Umgehung gegeben. Bis zum Donnerstagmittag. Hier konnten auch die doppelte Sicherheitslinie den Unfall nicht verhindern.