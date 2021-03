Rebellion gegen die Corona-Verordnung? Der Schömberger Modehändler Udo Bertsch hatte am Dienstag erklärt, sein Modegeschäft am Mittwoch offen zu lassen. Dann beugte er sich aber doch – wenn auch unter heftigem Protest. "Es war ein Weckruf", sagte Bertsch über seine Drohung, sich nicht an die Verordnung halten zu wollen.