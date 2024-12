1 Solche Wärmebildkameras detektieren Fahrzeuge an den Ampeln und sollen – auch in der Villinger Bertholdstraße – den Verkehrsfluss verbessern. Zu spüren ist das aber noch nicht. Foto: Marc Eich

Die Ampelschaltung auf der Bertholdstraße läuft immer nicht optimal. Das kritisierte SPD-Gemeinderat Bernd Lohmiller im Gemeinderat.









Link kopiert



Die Ampelanlagen an der Bertholdstraße in Villingen wurden erneuert. Den Verkehrsfluss hat es nach wie vor nicht verbessert, kritisierte SPD-Gemeinderat Bernd Lohmiller am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinderates in der Neuen Tonhalle.