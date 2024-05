Bertholdshöfe in VS

1 Entsteht hier bei den Bertholdshöfen bald ein Solarpark? Foto: Marc Eich

Im Technischen Ausschuss von Villingen-Schwenningen wurde der Weg dafür frei gemacht, dass die Detailplanungen für den geplanten Solarpark bei den Bertholdshöfen aufgenommen werden. Ein betroffener Stadtrat stellte sich quer und bekam dafür Kritik.









Link kopiert



Welche Ausmaße der Solarpark bei den Bertholdshöfen in Villingen-Schwenningen tatsächlich haben wird, steht noch in den Sternen. Doch der Emotionalität tut dies in der Diskussion kaum Abbruch. Das zeigte sich auch im Technischen Ausschuss.