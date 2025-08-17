Bertholdshöfe bei Villingen: Sonnenblumenfeld lädt zum Verweilen ein

Sie blühen wieder und bringen mit ihrem sommerlichen Anblick Herzen zum Hüpfen. Die Sonnenblumen der Familie Wildi laden bei den Bertholdshöfen ab sofort jeden zum Verweilen ein.

Als Dietmar und Claudia Wildi 2007 die Idee zu diesem LandArt-Projekt hatten, ahnten sie noch nicht, das daraus eine beliebte Tradition und ein Vorzeigeprojekt für die ganze Stadt werden würde. Gemeinsam mit Landschaftsarchitekt Martin Kuberczyck konzipiert und von den Azubis des Garten- und Landschaftsbaubetriebes „wildigarten“ angelegt, erblüht das Feld seither bis auf wenige Ausnahmen in jedem Sommer neu.

Dahinter steckt viel Arbeit. Schon im Herbst muss das Feld bearbeitet und im Frühjahr bestellt werden, gefolgt von der Aussaat.

Jetzt ist es wieder soweit. Die großen gelben Blüten leuchten schon von weither, wenn man sich dem seit 1939 bestehenden Bertholdshof der Familie Wildi nähert. Fast vier Kilometer Weg werden regelmäßig in das Feld gemäht und an jeder Gabelung wartet ein anderes „Möbelstück“ auf die Besucher.

Außer der langen Holztafel, an der gut 20 Personen Platz nehmen können, stehen Strandkörbe, eine Hollywoodschaukel und im mittendrin liegenden Haferfeld prangt ein mit Strohballen gepolstertes XXL-Bett, in dem Besucher sogar schon übernachtet haben, sagt Benedikt Wildi. Er und sein Bruder Pius stehen hinter dem Projekt ihrer Eltern und werden, so der Plan, in wenigen Jahren nicht nur den Betrieb mit 25 Mitarbeitenden übernehmen, sondern auch die Sonnenblumentradition fortführen.

Unter anderem in solchen Strandkörben kann man es sich inmitten der Natur gemütlich machen. Foto: Birgit Heinig

Es sei denn, die städtischen Pläne für ein Solarpark an gleicher Stelle, werden realisiert. „Dann gibt es kein Sonnenblumenfeld mehr“, sagt Dietmar Wildi, Sprecher der IG Bertholdshöfe und erklärter Gegner der Feiflächen-Photovoltaikanlage. Der CDU-Stadtrat ist davon überzeugt, dass es „technisch bessere Lösungen“ gibt. Die Sonnenblume trage auch ihren Teil zum Umweltschutz bei, weiß er. Neben Energie – Mitte bis Ende September wandern alle Wildi-Pflanzen in einer Biogasanlage – produziert sie Verdunstungskälte und ist Ernährer vieler Insektenarten.

Schnecken schlagen zu

„Unser Sonnenblumenfeld war schon mal üppiger“, sagt derweil Claudia Wildi, die stets ein besonderes Auge auf das Feld hat. Und tatsächlich wachsen zwischen den Gelbblühern stellenweise auch andere Pflanzen, darunter Kornblumen und viele Disteln. Und im trockenen Frühjahr schlugen die Schnecken bei ihrer Lieblingsspeise Sonnenblume ordentlich zu. Auf deren Bekämpfung werde jedoch bewusst verzichtet und auch keine Unkrautvernichter eingesetzt, sagt Claudia Wildi.

Jetzt steht das gelbe Feld also wieder all jenen zur freien Verfügung, die einen Geburtstag feiern, ihre Hochzeit fotografieren, sich mit Freunden treffen, Wanderrast machen oder den Feierabend unter freiem Himmel genießen wollen.

Viele nette Geschichten

Das Projekt sei ihnen auch deshalb so ans Herz gewachsen, sagen die Wildis einhellig, weil sie so viele nette Geschichten damit verbinden. Gäste schrieben schon Gedichte über das Naherholungsgebiet hoch über Villingen, das Jugendrotkreuz probte hier eine Menschensuche, eine Gruppe von Ordensschwestern genoss den idyllischen Ort, Pflegeheime, Schulen und Kitas unternahmen hierher Ausflüge und Studierende lernen inmitten der gelben Natur offensichtlich besonders leicht.

Diese Ordensschwestern suchten im vergangenen Sommer das Sonnenblumenfeld auf. Foto: Wildi

Das Sonnenblumenfeld ist für jedermann jederzeit frei zugänglich. Bei der derzeitigen Hitze rät Claudia Wildi aber allen Besuchern, sich einen Sonnenschutz mitzubringen.