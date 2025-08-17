Bertholdshöfe bei Villingen: Sonnenblumenfeld lädt zum Verweilen ein

Sie blühen wieder und bringen mit ihrem sommerlichen Anblick Herzen zum Hüpfen. Die Sonnenblumen der Familie Wildi laden bei den Bertholdshöfen ab sofort jeden zum Verweilen ein.
Als Dietmar und Claudia Wildi 2007 die Idee zu diesem LandArt-Projekt hatten, ahnten sie noch nicht, das daraus eine beliebte Tradition und ein Vorzeigeprojekt für die ganze Stadt werden würde. Gemeinsam mit Landschaftsarchitekt Martin Kuberczyck konzipiert und von den Azubis des Garten- und Landschaftsbaubetriebes „wildigarten“ angelegt, erblüht das Feld seither bis auf wenige Ausnahmen in jedem Sommer neu.