Bertholdbrücke entzweit in VS: Brummis brettern weiterhin drüber

Bashing, Schuldfragen und blanke Nerven: Die Bertholdbrücke spaltet. Zwischen 25-Millionen-Schock und Mitarbeiterkritik fällt die Entscheidung für eine Sonderprüfung.
Zum Brückenbauen taugt das Aufregerthema des Jahresanfangs 2026 wahrlich nicht: Die Bertholdbrücke regt die Doppelstädter mächtig auf und lässt auch die Stadträte nicht kalt. Als das Thema am Mittwoch nach Vorrunden in den Ausschüssen dieses Mal im Gemeinderat auf der Tagesordnung stand, wurde klar: Hier und da liegen die Nerven blank.