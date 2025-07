Das renommierte St. Georgener Festival Bergstadtsommer nimmt die Zuhörer Samstag, 6. September, bis Samstag, 13. September, auf eine vielfältige Reise durch die Welt der Musik mit.

Unter Regie von Festivalleiter Karsten Dönneweg präsentiert die diesjährige Ausgabe ein facettenreiches Programm, das von klassischen Meisterwerken über moderne Perkussionskunst bis hin zu mitreißendem Soul und Jazz reicht.

Den Auftakt bildet am Samstag, 6. September, ab 20 Uhr in der Stadthalle St. Georgen das Eröffnungskonzert „Boléro“. Es entführt auf eine musikalische Reise nach Frankreich, die im glanzvollen Höhepunkt – Ravels weltberühmtem „Boléro“ in einer besonderen Fassung für Kammerensemble – mündet. Der Abend verspricht den Reichtum französischer Kammermusik mit Werken von Debussy, Gabriel Fauré und Camille Saint-Saëns. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt acht Euro.

Am Sonntag, 7. September, ab 17 Uhr gastiert das Festival im Kirchensaal der Brüdergemeine Königsfeld. Unter dem Titel „Guillaume Artus & Friends“ steht der Solocellist des Festivalensembles, Guillaume Artus, im Mittelpunkt. Er präsentiert Konzerte von Antonio Vivaldi. Joseph Haydns C-Dur-Konzert und der „Herbst“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit Gesa Jenne-Dönneweg runden das Programm ab. Karten gibt es für 15 Euro, ermäßigt acht Euro.

Einblick in die Nuancen moderner Klangerzeugung

Die japanische Perkussionistin Nozomi Hiwatashi gibt am Montag, 8. September, ab 20 Uhr in der Klosterbergfabrik St. Georgen einen faszinierenden Einblick in die Nuancen moderner Klangerzeugung. Bei diesem kostenfreien Konzert wird sie neben klassischen Schlaginstrumenten auch ihren eigenen Körper als multiperformantes Instrument einsetzen.

Am Mittwoch, 10. September, stehen zwei weitere Höhepunkte auf dem Programm: Um 14 Uhr gibt es im Bürgersaal Roter Löwen St. Georgen das kostenfreies Kinderkonzert „Hänsel & Gretel“. Die Oper von Engelbert Humperdinck ist in einer Bearbeitung für Bläserquintett und Sprecher zu hören. Unterstützt wird das Konzert von der Bürgerstiftung St. Georgen. Musikschulleiter Elias Zuckschwerdt stellt die Instrumente vorstellen und beantwortet Fragen zur Ausbildung an der Jugendmusikschule.

Am Abend, ab 20 Uhr präsentieren die Solisten des Schwarzwald Kammerorchesters in der Festhalle Furtwangen einen Abend klassischer Meisterwerke. Das Oktett spielt Franz Schuberts Ouvertüre „Im italienischen Stil“, kammermusikalische Solowerke von Mozart, Beethoven und Carl Maria von Weber sowie den Höhepunkt des Abends: Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll, arrangiert für Kammerensemble. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt acht Euro.

Pure Spielfreude und ansteckend gute Laune prägen die Konzerte der Stuttgarter All-Star-Band „Soul Diamonds“. Foto: Florin Fleig

Der Donnerstag, 11. September, um 20:30 Uhr, wird im Technikmuseum am Bahnhof mit Obi Jennes Soul Diamonds mega groovig. Die Stuttgarter All-Star-Band um Obi Jenne, die mehrfach beim Bergstadtsommer gefeiert wurde, verspricht mit ihrer Leidenschaft für Soul, R&B und Souljazz der 60er- bis 80er-Jahre sowie aktuellen Titeln im bandtypischen Sound pure Spielfreude und ansteckend gute Laune. Karten sind für 20 Euro, ermäßigt acht Euro, erhältlich.

Grenzen zwischen Jazz und Pop verschwimmen

Unter dem Motto „Jazz auf dem Berg“ verspricht das Cécile Verny Quartet um die Frontfrau Cécile Verny und den St. Georgener Pianisten Andi Erchinger am Freitag, 12. September, ab 20.30 Uhr in der Stadthalle ein Erlebnis der besonderen Art, bei dem Grenzen zwischen Jazz und Pop verschwimmen und Emotionen im Vordergrund stehen. Der Eintritt beträgt 18 Euro, ermäßigt acht Euro.

Foto: Andrej Grilc

Das Sinfoniekonzert steht am Samstag, 13. September, ab 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus Villingen an. Das Schwarzwald Kammerorchester unter Leitung von Karsten Dönneweg und die Villinger Sopranistin Lydia Teuscher präsentieren bei dem besonderen Heimspiel Orchesterlieder von Richard Strauss und Mahler in ihrer spätromantischen die Villinger Sopranistin Lydia Teuscher Pracht, gefolgt vom Höhepunkt des Festivals: Gustav Mahlers Fünfte Sinfonie. Eintritt: 25 € (ermäßigt 8 €) Zu diesem Konzert bieten die Organisatoren einen Bustransfer an. Interessenten werden gebeten, sich per Mail service@bergstadtsommer.de oder unter Telefon 07724/8 83 91 66 anzumelden.

Der Vorverkauf

Informationen und Tickets sind unter www.bergstadtsommer.de erhältlich. Es gibt zum ersten Mal einen günstigen Festivalpass für 90 Euro, 40 Euro ermäßigt. Karten und Festivalpässe sind online und beim Eventim-Vorverkaufsstellen-Netzwerk, Tickets für das Villinger und das Königsfelder Konzert außerdem beim Vibus Ticket System erhältlich, und in St. Georgen steht als Vorverkaufsstelle auch das Phonomuseum zur Verfügung.