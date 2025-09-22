Bernhard Winterhalter in Kandern: Lokalhistoriker mit Leib und Seele

Auf einen Kaffee mit Bernhard Winterhalter, der 16 Jahre populärer Bürgermeister seiner Heimatstadt war, kommt gut gelaunt zum Gespräch.
Bernhard Winterhalter hat zahlreiche Talente, die er als Kommunalpolitiker, Lokalhistoriker, Musiker, Autor, Fasnächtler und Hobbykünstler viele Jahre eingebracht hat und teilweise noch einbringt. Zur Politik, die er in Stadt und Landkreis in unterschiedlichen Funktionen 25 Jahre lang mitbestimmte, hat er längst Abstand gewonnen. „Alles hat seine Zeit“, sagt der 73-Jährige, der jedoch bei einer Tasse Kaffee gerne auf diesen Lebensabschnitt zurückblickt. „Wenn man in der Politik etwas bewegen kann, dann erfüllt das einen mit Genugtuung“, sagt das Kanderner Urgestein, dessen Vorfahren sich bis 1570 zurückverfolgen lassen.