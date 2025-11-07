Bernhard Bosch erzählt: Ein Erlaheimer auf dem Jakobsweg

„Es war das Beste, was ich in meinem Leben gemacht hab“: Bernhard Bosch aus Erlaheim fühlt sich inzwischen auf dem Jakobsweg zu Hause.
„Noch heute, wenn ich an die Urkundenüberreichung denke, kommen mir die Tränen. Erst da habe ich verstanden, was ich erreicht habe“, sagt Bernhard Bosch, als er an seinen Lieblingsmoment in der Kathedrale von Santiago zurückdenkt. 799 Kilometer hat er im Jahr 2018 auf dem Camino Frances, dem französisch-spanischen Jakobsweg, innerhalb von zehn Tagen zurückgelegt. Nicht umsonst heiße es, dass jedem Menschen auf seinem Pilgerweg mindestens einmal die Tränen kommen.