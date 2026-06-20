Vom Kaugummi bis zur Glasflasche: Schramberg streitet über Regeln auf Bernecksportplatz

Wie viele Regeln braucht ein Sportplatz? In Schramberg wurde ausführlich über die neue Benutzungsordnung für den Bernecksportplatz debattiert.

Die Benutzungsordnung für den Bernecksportplatz mit seinen Nebenanlagen und dem Georg-Knöpfle-Sportheim beschäftigt die Stadtverwaltung seit Jahren. Nun lag die überarbeitete Fassung zur Vorberatung im Verwaltungsausschuss auf dem Tisch. Das Interesse war groß: Auch eine Abordnung der Spielvereinigung 08 Schramberg verfolgte die Diskussion im Ratssaal. Die Fußballer hatten sich bereits im Vorfeld intensiv mit den geplanten Änderungen auseinandergesetzt und mehrere Kritikpunkte formuliert.

Längst überfällig Die Überarbeitung sei längst überfällig, betonte Fachbereichsleiterin Susanne Gwosch. Künftig sollen unter anderem eine Mittagspause eingeführt sowie Rauchen, Kaugummikauen und Glasflaschen auf dem Gelände untersagt werden.

Doch können die Vereine solche Regeln überhaupt durchsetzen?

„Wir können es nicht kontrollieren, deshalb sollten wir die Verantwortung nicht auf die Vereine übertragen“, erklärte Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht). Auch die geplante Mittagspause sah sie kritisch. Kinderturniere könnten sich dadurch bis in die Abendstunden ziehen. Gwosch entgegnete, dass solche Veranstaltungen nur wenige Male im Jahr stattfänden. Dafür könne man gegebenenfalls Sondergenehmigungen erteilen.

„Ball flach halten“

Udo Neudeck (Freie/Neue Liste) plädierte dafür, „den Ball flach zu halten“. Das Kaugummi-Verbot hielt er jedoch für sinnvoll: „Wenn nicht 20 Kaugummis auf dem Boden kleben, sondern nur zwei, dann ist uns schon geholfen.“

In diesem Punkt erhielt er Unterstützung von Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. „Wir können über alles diskutieren, aber das Kaugummiverbot sollte bleiben.“ Die klebrigen Rückstände würden dem teuren Kunstrasen erheblich zusetzen.

Ralf Rückert (Freie/Neue Liste) verwies darauf, dass aus Gründen der Gleichbehandlung auf allen Sportanlagen der Stadt dieselben Regeln gelten sollten. „Sonst bekommen wir Schwierigkeiten.“ Er sprach sich dafür aus, Glasflaschen hinter der Barriere, also außerhalb des Spielfeldbereichs, sowie bei der Gastrohütte zuzulassen. Zudem regte er an, ausgewiesene Raucherbereiche einzurichten.

Auch den Verwaltungsvorschlag, Werbung künftig einem Genehmigungsverfahren zu unterwerfen, lehnte Rückert ab: „Die 08er haben das bisher gut gemacht.“ Die Arbeit der Ehrenamtlichen werde dadurch unnötig kompliziert. Gwosch erinnerte daran, dass es bislang lediglich einen Beanstandungsfall gegeben habe. Dabei ging es um Werbung für Sportwetten, die vom Türkischen Sportverein initiiert worden war.

Michael Melvin (CDU) erklärte, im gesamten Bezirk Schwarzwald-Zollernalb gäbe es keinen Sportplatz, auf dem ein Flaschenverbot gelte. „Wir verschieben hier die Verantwortung auf die Vereine – das kann nicht sein.“

„Mit Kanonen auf Spatzen“

Jürgen Reuter (Aktive Bürger) warnte ebenfalls vor überzogenen Regelungen: „Man sollte keine Regeln aufstellen, die man nicht durchsetzen kann.“ Wollte man die Vorgaben konsequent kontrollieren, müssten sie in die Polizeiverordnung aufgenommen werden. Dann könne man Verstöße mit Bußgeldern ahnden. Das sei jedoch, als würde man mit „Kanonen auf Spatzen“ schießen.

Thomas Koch (ÖDP) beantragte schließlich die Vertagung des Themas. Einige der nun diskutierten Regelungen hätten bereits in der bisherigen Benutzungsordnung gestanden. „Aber jetzt ist es erst aufgefallen. Eigentlich hätte es schon vorher kontrolliert gehört“, sagte er.

Der Antrag wurde jedoch mit fünf Gegenstimmen abgelehnt.

Somit kam es doch noch zu einer (einstimmigen) Empfehlung an den Gemeinderat: Das Kaugummi-Verbot bleibt bestehen, Glasflaschen sind künftig nur innerhalb der Barriere erlaubt, und statt eines Genehmigungsverfahrens für Werbung soll ein Kriterienkatalog erarbeitet werden.

Das letzte Wort hat am 2. Juli der Gemeinderat.