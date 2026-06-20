Vom Kaugummi bis zur Glasflasche: Schramberg streitet über Regeln auf Bernecksportplatz

Wie viele Regeln braucht ein Sportplatz? In Schramberg wurde ausführlich über die neue Benutzungsordnung für den Bernecksportplatz debattiert.
Die Benutzungsordnung für den Bernecksportplatz mit seinen Nebenanlagen und dem Georg-Knöpfle-Sportheim beschäftigt die Stadtverwaltung seit Jahren. Nun lag die überarbeitete Fassung zur Vorberatung im Verwaltungsausschuss auf dem Tisch. Das Interesse war groß: Auch eine Abordnung der Spielvereinigung 08 Schramberg verfolgte die Diskussion im Ratssaal. Die Fußballer hatten sich bereits im Vorfeld intensiv mit den geplanten Änderungen auseinandergesetzt und mehrere Kritikpunkte formuliert.