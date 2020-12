Berneckschule Schramberg Sieben Klassen in Corona-Quarantäne

Elternteil plus Kind in häuslicher Absonderung

Für alle weiteren Informationen sowie Quarantäne-Vorgaben verweist die Berneckschule auf einen verlinkten Brief – ein Schreiben des Landratsamts, ebenfalls an die Eltern der betroffenen Klassen. Darin heißt es, dass sich ein Elternteil mit dem jeweiligen Kind in häusliche Absonderung begeben kann, falls dieses Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Dieses und das betreuende Elternteil müssen sich also innerhalb des Haushalts von den anderen Familienmitgliedern – die weiterhin "am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen" – absondern. Des Weiteren weist das Landratsamt auf das konsequente Umsetzen der Hygienemaßnahmen hin und empfiehlt "dringendst, Ihr Kind auf SARS-CoV-2 testen zu lassen".

Auf Nachfrage unserer Zeitung gibt die Pressestelle der Stadt zur Situation an der Berneckschule bekannt: "Zwei Lehrer werden derzeit getestet, gelten also als Verdachtsfälle. Vier Lehrer sind positiv getestet. 145 Schüler und sieben Mitarbeiter sind zur Vorsicht in Quarantäne."

Ganztagsbetrieb bis 15. Januar in Notversorgung

Und weiter: "Betroffen sind vier jahrgangsübergreifende Eingangsklassen (also Klasse 1 und 2), sowie zwei vierte Klassen und die Willkommensklasse. Insgesamt sind sieben Klassen Zuhause. Der Ganztagsbetrieb ist bis einschließlich 15. Januar auf Notversorgung umgestellt."

So ernst wie an der Berneckschule ist die Lage an den anderen Schramberger Schulen nicht: Das Gymnasium hat laut Stadtverwaltung drei Schüler verschiedener Klassen, die in Quarantäne sind – am Donnerstagnachmittag wude dort ebenfalls ein positiver Befund bei einem Lehrer bekannt. Die Grundschulen Waldmössingen und Tennenbronn haben keine Fälle. Die Peter-Mayer-Schule hat einen Lehrer, der noch diese Woche in Quarantäne ist.