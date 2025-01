Lustspiel in Walddorf Vor der Hochzeit bricht das Chaos aus

„Verliebt, verlobt, verschwunden“ lautet der Titel einer turbulenten Komödie von Jasmin Luthe. Aufgeführt wird der schwäbische Dreiakter am Samstag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. Januar, ab 14.30 Uhr in der Walddorfer Gemeindehalle.